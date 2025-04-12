TRT'de ekranlara gelen 'Teşkilat' dizisinin başrolü Aybüke Pusat, boykot çağrılarına destek vermesinin ardından ünlü dizinin kadrosundan çıkartılmıştı.
Pusat'a destek veren ve TRT yapımlarında yer alan meslektaşları da aynı kaderi paylaşmıştı.
Pusat'ın başına gelenler sonrasında partneri Tolga Sarıtaş ise uzun süredir sessizliğini koruyordu.
Sarıtaş, uzun süren sessizliği sonunda bozdu. Sosyal medya hesabından reklam yüzü olduğu bankanın reklamını paylaşan Sarıtaş, aynı zamanda 'Teşkilat'ın yeni bölüm fragmanını da yayınladı.
Son Dakika › Magazin › Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu - Son Dakika
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