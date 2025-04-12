Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu

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Boykot çağrısı yapan rol arkadaşı Aybüke Pusat'ın TRT yönetimi tarafından 'Teşkilat' dizisinin kadrosundan çıkarılmasıyla sessizliğe bürünen Tolga Sarıtaş, uzun süre sonra sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Reklam yüzü olduğu bankanın reklamını paylaşan Sarıtaş, aynı zamanda 'Teşkilat'ın yeni bölüm fragmanını da yayınladı.

12.04.2025 18:28
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TRT'de ekranlara gelen 'Teşkilat' dizisinin başrolü Aybüke Pusat, boykot çağrılarına destek vermesinin ardından ünlü dizinin kadrosundan çıkartılmıştı.

Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu

MESLEKTAŞLARI DA AYNI KADERİ PAYLAŞMIŞTI

Pusat'a destek veren ve TRT yapımlarında yer alan meslektaşları da aynı kaderi paylaşmıştı.

Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu

SESSİZLİĞİNİ KORUYORDU

Pusat'ın başına gelenler sonrasında partneri Tolga Sarıtaş ise uzun süredir sessizliğini koruyordu.

Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu

'TEŞKİLAT'IN YENİ BÖLÜM FRAGMANINI PAYLAŞTI

Sarıtaş, uzun süren sessizliği sonunda bozdu. Sosyal medya hesabından reklam yüzü olduğu bankanın reklamını paylaşan Sarıtaş, aynı zamanda 'Teşkilat'ın yeni bölüm fragmanını da yayınladı.

Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu
Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu
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Son Dakika Magazin Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • erkan zengin:
    yalaka 26 105 Yanıtla
  • 220198:
    helal sana sari komutan :) chp li de olabilirsin hic skinti degil ama partinin her dedigini sorgusuz sualsiz kabul etmen yanlis olurdu.Ya hirsizlikla suclanan birisine kefil olmak ne demek ya babanin oglu mu ? sanki chp yi kapatiyorlar (keske olsa ama) o olmaz baska biri olur 87 32 Yanıtla
  • Selma Çınar:
    Bildiğiniz tek şey işinize gelmeyene hakaret etmek,lakap takmak ,o zaman siz de Özel in yalakaları mı oluyorsunuz 61 10 Yanıtla
  • serkan mermer:
    cahillerin izlediği bir dizi zaten.çok şey yapmamak lazım. 0 2 Yanıtla
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