Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu

220198:

helal sana sari komutan :) chp li de olabilirsin hic skinti degil ama partinin her dedigini sorgusuz sualsiz kabul etmen yanlis olurdu.Ya hirsizlikla suclanan birisine kefil olmak ne demek ya babanin oglu mu ? sanki chp yi kapatiyorlar (keske olsa ama) o olmaz baska biri olur