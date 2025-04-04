Tom Cruise ile görüntülenen Ana De Armas, dekolteli elbisesi ile göz kamaştırdı

Ana De Armas, Perşembe günü Las Vegas'taki CinemaCon 2025 etkinliğinde şık ve derin dekolteli bir elbiseyle dikkatleri üzerine çekti. 62 yaşındaki Tom Cruise da aynı etkinlikte yer aldı.

İki ünlü oyuncunun Şubat ayında Londra'da Sevgililer Günü'nde birlikte akşam yemeği yemeleri, aralarında romantik bir ilişki olduğu söylentilerine yol açmıştı. Ancak DailyMail.com'a konuşan kaynaklar, bu birlikteliğin tamamen profesyonel olduğunu belirtti. Tom Cruise'un, başarılı "Top Gun: Maverick" filminin ardından "Days of Thunder" (Şimşekli Günler) filminin devamı dahil olmak üzere gelecek projeler için Ana'yla çalışmak istediği ortaya çıktı.

36 yaşındaki De Armas şu anda "Ballerina" adlı aksiyon filminin tanıtımlarını yapıyor. CinemaCon'da parlak detaylı bir elbise ve şık topuklu ayakkabılarla poz verdi. Tom Cruise ise siyah gömlek, siyah kot pantolon ve deri ayakkabılardan oluşan sade bir kıyafet tercih etti.

Etkinliğe Channing Tatum, Elle Fanning ve Jared Leto gibi diğer Hollywood yıldızları da katıldı.

Bir kaynak, "Tom ve Ana arasında romantik hiçbir şey yok. Birlikte çalışabilecekleri filmler hakkında konuşuyorlar," dedi. "Tom, Ana'nın oyunculuğunu beğeniyor ve aralarında profesyonel bir kimya olup olmadığını görmek istiyor."

Tom Cruise, Mimi Rogers, Nicole Kidman ve Katie Holmes ile olan üç evliliğinin ardından özel hayatını gizli tutmayı başarıyor. Ana De Armas ise son olarak Kasım ayında İspanya'da Manuel Anido Cuesta ile görüntülenmişti, bu da Ben Affleck sonrası çıktığı Tinder yöneticisi Paul Boukadakis ile ilişkisinin bittiğini gösteriyor.