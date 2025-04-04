Tom Cruise ile görüntülenen Ana De Armas, dekolteli elbisesi ile göz kamaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Tom Cruise ile görüntülenen Ana De Armas, dekolteli elbisesi ile göz kamaştırdı

Tom Cruise ile görüntülenen Ana De Armas, dekolteli elbisesi ile göz kamaştırdı

Ünlü oyuncular Ana De Armas ve Tom Cruise, Perşembe günü Las Vegas'taki CinemaCon 2025 etkinliğinde bir araya geldi. İkili, daha önce Şubat ayında birlikte akşam yemeği yemeleri sonucunda romantik ilişki iddialarına yol açmıştı. Ancak, kaynaklara göre bu ilişki tamamen profesyonel.

04.04.2025 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ana De Armas, Perşembe günü Las Vegas'taki CinemaCon 2025 etkinliğinde şık ve derin dekolteli bir elbiseyle dikkatleri üzerine çekti. 62 yaşındaki Tom Cruise da aynı etkinlikte yer aldı.

İki ünlü oyuncunun Şubat ayında Londra'da Sevgililer Günü'nde birlikte akşam yemeği yemeleri, aralarında romantik bir ilişki olduğu söylentilerine yol açmıştı. Ancak DailyMail.com'a konuşan kaynaklar, bu birlikteliğin tamamen profesyonel olduğunu belirtti. Tom Cruise'un, başarılı "Top Gun: Maverick" filminin ardından "Days of Thunder" (Şimşekli Günler) filminin devamı dahil olmak üzere gelecek projeler için Ana'yla çalışmak istediği ortaya çıktı.

36 yaşındaki De Armas şu anda "Ballerina" adlı aksiyon filminin tanıtımlarını yapıyor. CinemaCon'da parlak detaylı bir elbise ve şık topuklu ayakkabılarla poz verdi. Tom Cruise ise siyah gömlek, siyah kot pantolon ve deri ayakkabılardan oluşan sade bir kıyafet tercih etti.

Etkinliğe Channing Tatum, Elle Fanning ve Jared Leto gibi diğer Hollywood yıldızları da katıldı.

Bir kaynak, "Tom ve Ana arasında romantik hiçbir şey yok. Birlikte çalışabilecekleri filmler hakkında konuşuyorlar," dedi. "Tom, Ana'nın oyunculuğunu beğeniyor ve aralarında profesyonel bir kimya olup olmadığını görmek istiyor."

Tom Cruise, Mimi Rogers, Nicole Kidman ve Katie Holmes ile olan üç evliliğinin ardından özel hayatını gizli tutmayı başarıyor. Ana De Armas ise son olarak Kasım ayında İspanya'da Manuel Anido Cuesta ile görüntülenmişti, bu da Ben Affleck sonrası çıktığı Tinder yöneticisi Paul Boukadakis ile ilişkisinin bittiğini gösteriyor.

Tom Cruise ile görüntülenen Ana De Armas, dekolteli elbisesi ile göz kamaştırdı
Tom Cruise ile görüntülenen Ana De Armas, dekolteli elbisesi ile göz kamaştırdı

Ana de Armas, Tom Cruise, Magazin, Ünlüler, 3-sayfa, Sinema, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tom Cruise ile görüntülenen Ana De Armas, dekolteli elbisesi ile göz kamaştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat Sert:
    dümdüz biri neyini büyulemis 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pep Guardiola, Jose Mourinho’yu haklı buldu: Onu şimdi anlıyorum Pep Guardiola, Jose Mourinho'yu haklı buldu: Onu şimdi anlıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüştü
Şanlıurfa’da göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti
Otomobille tır çarpıştı: 4 kişi yaşamını yitirdi Otomobille tır çarpıştı: 4 kişi yaşamını yitirdi
Trump’ın gümrük vergileri ABD’ye pahalıya patladı Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil!
18 saat sonra paylaşım yaptılar Fenerbahçe, olaylı derbiden sonraki sessizliğini bozdu 18 saat sonra paylaşım yaptılar! Fenerbahçe, olaylı derbiden sonraki sessizliğini bozdu
Volkan Demirel’den Fenerbahçe sorusuna flaş yanıt Volkan Demirel'den Fenerbahçe sorusuna flaş yanıt
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’nin boykot çağrısına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki
Mezarlığa çakarlı araçla geldi Bahçeli’nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı Mezarlığa çakarlı araçla geldi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı
Bahçeli, Genel Merkez’de Partililere ’’Bozkurt’’ selamıyla karşılık verdi Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere ''Bozkurt'' selamıyla karşılık verdi

15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’nin boykot çağrısına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki
15:01 Mezarlığa çakarlı araçla geldi Bahçeli’nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı Mezarlığa çakarlı araçla geldi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı
14:41 Bahçeli, Genel Merkez’de Partililere ’’Bozkurt’’ selamıyla karşılık verdi Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere ''Bozkurt'' selamıyla karşılık verdi
13:56 MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi
13:26 Çin’den ABD’ye vergi misillemesi Çin'den ABD'ye vergi misillemesi
21:59 Herkes bu pozisyonu tartışıyor Gedson’a yapılan müdahale içeride mi dışarıda mı Herkes bu pozisyonu tartışıyor! Gedson'a yapılan müdahale içeride mi dışarıda mı?
21:37 Hakem bir saniye bile tereddüt etmedi Beşiktaş 10 kişi kaldı Hakem bir saniye bile tereddüt etmedi! Beşiktaş 10 kişi kaldı
21:32 Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım
21:12 Volkan Demirel’den Fenerbahçe sorusuna flaş yanıt Volkan Demirel'den Fenerbahçe sorusuna flaş yanıt
20:48 18 saat sonra paylaşım yaptılar Fenerbahçe, olaylı derbiden sonraki sessizliğini bozdu 18 saat sonra paylaşım yaptılar! Fenerbahçe, olaylı derbiden sonraki sessizliğini bozdu
20:26 Trump’ın gümrük vergileri ABD’ye pahalıya patladı Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil!
20:19 Otomobille tır çarpıştı: 4 kişi yaşamını yitirdi Otomobille tır çarpıştı: 4 kişi yaşamını yitirdi
20:14 Şanlıurfa’da göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüştü
19:45 Pep Guardiola, Jose Mourinho’yu haklı buldu: Onu şimdi anlıyorum Pep Guardiola, Jose Mourinho'yu haklı buldu: Onu şimdi anlıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 15:48:54. #7.13#
SON DAKİKA: Tom Cruise ile görüntülenen Ana De Armas, dekolteli elbisesi ile göz kamaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement