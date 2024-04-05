Tom Cruise\'un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı

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Ünlü aktör Tom Cruise'un 2006'da yaşadığı bir olay nedeniyle Bugatti marka araba satın alması yasaklandı.

Görevimiz Tehlike ve Top Gun serilerinin yıldızı Tom Cruise, Görevimiz Tehlike III filminin Hollywood'daki Grauman'ın Çin Tiyatrosu'nda düzenlenen galasına, önceki sene satın aldığı Bugatti ile katılmış ve kırmızı halıya aracıyla gelmişti. Aracından inen oyuncu, misafir kapısını açarken zorlanmıştı. Görüntülerin viral olmasıyla marka da harekete geçti. Cruise'un bu deneyimi, hayatında bir dönüm noktası oldu ve artık lüks araba markası Bugatti'ye oyuncuya araç satışını yasakladı.

Arabalara olan düşkünlüğüyle tanınan Cruise'un hayatında sadece bir araba olayı değil, aynı zamanda bir dönüm noktası oldu.