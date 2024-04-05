Tom Cruise\'un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı

Ünlü aktör Tom Cruise'un 2006'da yaşadığı bir olay nedeniyle Bugatti marka araba satın alması yasaklandı.
Görevimiz Tehlike ve Top Gun serilerinin yıldızı Tom Cruise, Görevimiz Tehlike III filminin Hollywood'daki Grauman'ın Çin Tiyatrosu'nda düzenlenen galasına, önceki sene satın aldığı Bugatti ile katılmış ve kırmızı halıya aracıyla gelmişti. Aracından inen oyuncu, misafir kapısını açarken zorlanmıştı. Görüntülerin viral olmasıyla marka da harekete geçti. Cruise'un bu deneyimi, hayatında bir dönüm noktası oldu ve artık lüks araba markası Bugatti'ye oyuncuya araç satışını yasakladı.
Arabalara olan düşkünlüğüyle tanınan Cruise'un hayatında sadece bir araba olayı değil, aynı zamanda bir dönüm noktası oldu.
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Angelina Jolie, eski eşi Brad Pitt'in kendisine yönelik fiziksel tacizlerinin, 2016'da boşanma davası açtıkları uçak olayından çok önce başladığını belirtti. Jolie, Pitt'in çocuklarına da fiziksel istismarda bulunduğunu ve bu durumun ilk kez 2016'daki uçak yolculuğunda gerçekleştiğini ifade etti. Jolie'nin iddialarına göre, Pitt, kişisel istismarını örtbas etmek için Jolie'nin taciz hakkında konuşmasını engellemeye çalıştı.
İhanet gerekçesiyle çıktığı Esra Erol'da programında yıllar önce bir çocuğu öldürdüğü için hapis yattığı öğrenilen dadı Meryem'in erkek olduğu, hapisten çıktıktan sonra cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı.
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TV8 ekranlarında yayınlanması planlanan Yetkisiz Bir Hayat dizisi önce ertelendi sonra da iptal edildi.
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Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, muhtarlık seçimlerini kaybettikten sonra oy vermeyen akrabalarına yazdığı şiirle sitem etti. Battal, sosyal medyada ünlenmesiyle bilinen bir çobandır.
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Güzel oyuncu İrem Tuncer uzun bir süredir Serra rolünü oynadığı Aldatmak dizisinden senaryosu bittiği gerekçesiyle ayrıldı. Veda mesajı yayınlayan oyuncu, "Başından beri içinde olmaktan gurur duyduğum bu güzel proje için teşekkür ederim" dedi.
Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Hakan, Sercan, Poyraz ve Özgür arasında eleme heyecanı yaşandı. Düellonun sonunda yarışmaya veda eden isim Poyraz oldu. Vedasıyla herkesi şaşkına çeviren Poyraz, gözyaşlarına boğuldu.
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