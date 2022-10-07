Tozluyaka... GERÇEK KATİL YAKALANDI MI?

Cemre'nin katili olarak Osman tutuklanır. Ali, Osman'ın aslında masum olduğunu anlar.

Arap ve Zeyno'yu koruyordur. Bunun yüzleşmesini yaşarken Berk de Osman'ın suçsuzluğuna inanıyordur.

Bunu kanıtlamak için harekete geçer bile çoktan.

Ali'lerin yardımına ise hiç beklemedikleri biri yetişir.

Tüm bunlar yaşanırken Derya bir karar alır, ancak Ali babası Kenan'ı kullanarak annesine karşı durur.

İki tarafında birbirini suçladıkları yerde kavga daha da alevlenir. Sonucunda ise iki grubun hiç ummadıkları bir şey olur.