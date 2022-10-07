Tozluyaka... GERÇEK KATİL YAKALANDI MI? - Son Dakika
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Tozluyaka... GERÇEK KATİL YAKALANDI MI?

07.10.2022 22:38
Tozluyaka... GERÇEK KATİL YAKALANDI MI?

Zengin-fakir liseli çatışmasını konu alan Tozluyaka dizisi 15. bölümüyle 9 Ekim Pazar akşamı saat 20.00'de Fox TV'de...

Cemre'nin katili olarak Osman tutuklanır. Ali, Osman'ın aslında masum olduğunu anlar.

Arap ve Zeyno'yu koruyordur. Bunun yüzleşmesini yaşarken Berk de Osman'ın suçsuzluğuna inanıyordur.

Bunu kanıtlamak için harekete geçer bile çoktan.

Ali'lerin yardımına ise hiç beklemedikleri biri yetişir.

Tüm bunlar yaşanırken Derya bir karar alır, ancak Ali babası Kenan'ı kullanarak annesine karşı durur.

İki tarafında birbirini suçladıkları yerde kavga daha da alevlenir. Sonucunda ise iki grubun hiç ummadıkları bir şey olur.

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Kaynak: Magazinkolik

Masum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tozluyaka... GERÇEK KATİL YAKALANDI MI? - Son Dakika

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