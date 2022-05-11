Trabzonspor taraftarı Demet Akalın'dan kutlamalarda eşofman giymesini istedi, Akalın'dan "geri verdim" cevabı geldi - Son Dakika
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Trabzonspor taraftarı Demet Akalın'dan kutlamalarda eşofman giymesini istedi, Akalın'dan "geri verdim" cevabı geldi

11.05.2022 11:28

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkacak. Bordo mavili taraftarlar, Akalın'dan yıllar önce sahnede giydiği bir kombini giymesini talep edince Akalın'dan "sponsorun ürünüydü, geri verdik" şeklinde yanıt geldi.

Trabzonspor'un Altay maçından sonra ilan ettiği şampiyonluğun ardından yüzbinlerce bordo-mavili taraftar Demet Akalın'ın şarkısında kutlama yaptı. Şampiyonluk kutlamaları için dev bir etkinlik düzenlemeye hazırlanan Trabzonspor, organizasyonda Demet Akalın'ın da sahne alması için ünlü şarkıcıyla anlaşmaya vardı.

TARAFTARIN KOMBİN ÖNERİSİ YAPTI

Akalın'ın kutlamalarda sahne alacağının kesinleşmesiyle Trabzonsporlu taraftarlar şarkıcının daha önce bir çekimde giydiği mavi-kırmızı eşofmanı yeniden giymesini istedi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçilerine çoğunlukla cevap veren Akalın, taraftarın bu isteğini geri çevirerek "Sponsordu, giydik geri verdik" dedi.

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında sahneye çıkacak olan Demet Akalın, taraftarın kıyafet isteğini geri çevirdi
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Son Dakika Magazin Trabzonspor taraftarı Demet Akalın'dan kutlamalarda eşofman giymesini istedi, Akalın'dan 'geri verdim' cevabı geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor taraftarı Demet Akalın'dan kutlamalarda eşofman giymesini istedi, Akalın'dan "geri verdim" cevabı geldi - Son Dakika
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