Trabzonspor taraftarı Demet Akalın'dan kutlamalarda eşofman giymesini istedi, Akalın'dan "geri verdim" cevabı geldi - Son Dakika

Trabzonspor'un Altay maçından sonra ilan ettiği şampiyonluğun ardından yüzbinlerce bordo-mavili taraftar Demet Akalın'ın şarkısında kutlama yaptı. Şampiyonluk kutlamaları için dev bir etkinlik düzenlemeye hazırlanan Trabzonspor, organizasyonda Demet Akalın'ın da sahne alması için ünlü şarkıcıyla anlaşmaya vardı.

TARAFTARIN KOMBİN ÖNERİSİ YAPTI

Akalın'ın kutlamalarda sahne alacağının kesinleşmesiyle Trabzonsporlu taraftarlar şarkıcının daha önce bir çekimde giydiği mavi-kırmızı eşofmanı yeniden giymesini istedi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçilerine çoğunlukla cevap veren Akalın, taraftarın bu isteğini geri çevirerek "Sponsordu, giydik geri verdik" dedi.