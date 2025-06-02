Trafikte çılgına dönen İlker Aksum\'dan ağır küfür ve hakaret!

Başarılı oyuncu İlker Aksum, İzmir'in Urla ilçesinde yaşadığı bir trafik gerginliğiyle gündeme geldi. Aracını yol kenarına çeken Aksum'un başka bir sürücüyle sert bir tartışmaya girdiği anlar kameralara yansıdı.

KİMSE SAKİNLEŞTİREMEDİ

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, tartışma sırasında sinirlerine hâkim olamayan oyuncu aracından inerek karşı tarafa bağırmaya başladı. Yanında bulunan eşi Dilay Ekmekçioğlu, Aksum'u sakinleştirmek için büyük çaba harcasa da başarılı olamadı. Çevredeki vatandaşların da müdahale etmeye çalıştığı anlar, gerginliğin boyutunu gözler önüne serdi.

İddialara göre Aksum, tartışma sırasında yüksek sesle bağırdı ve küfürlü ifadeler kullandı. O anları cep telefonlarıyla kaydeden bazı vatandaşlar, yaşananları sosyal medyada paylaşarak olayın yayılmasına neden oldu. Ünlü oyuncudan henüz bir açıklama gelmedi.