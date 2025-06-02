Başarılı oyuncu İlker Aksum, İzmir'in Urla ilçesinde yaşadığı bir trafik gerginliğiyle gündeme geldi. Aracını yol kenarına çeken Aksum'un başka bir sürücüyle sert bir tartışmaya girdiği anlar kameralara yansıdı.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, tartışma sırasında sinirlerine hâkim olamayan oyuncu aracından inerek karşı tarafa bağırmaya başladı. Yanında bulunan eşi Dilay Ekmekçioğlu, Aksum'u sakinleştirmek için büyük çaba harcasa da başarılı olamadı. Çevredeki vatandaşların da müdahale etmeye çalıştığı anlar, gerginliğin boyutunu gözler önüne serdi.
İddialara göre Aksum, tartışma sırasında yüksek sesle bağırdı ve küfürlü ifadeler kullandı. O anları cep telefonlarıyla kaydeden bazı vatandaşlar, yaşananları sosyal medyada paylaşarak olayın yayılmasına neden oldu. Ünlü oyuncudan henüz bir açıklama gelmedi.
Son Dakika › Magazin › Trafikte çılgına dönen İlker Aksum'dan ağır küfür ve hakaret! - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)