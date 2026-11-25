Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott'ın İstanbul'daki konserinin ardından ABD'li yayıncı Auger'den kısa mesafeli yolculuk için 7 bin 300 lira alan taksici Hayrettin A. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, taksicinin dolandırıcılık suçundan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

10 DAKİKALIK YOLCULUĞA 7 BİN 300 LİRA

1 Haziran 2026'da Travis Scott'ın İstanbul'daki konserine katılan ABD'li yayıncı Auger, etkinliğin ardından oteline gitmek için taksiye bindi. Taksiciyle 50 avro karşılığında anlaşan yayıncı, yolculuğun ardından kredi kartından 7 bin 300 lira çekildiğini fark etti.

141 BİN 500 LİRA CEZA KESİLMİŞTİ

Yolculuğu canlı yayınlayan Auger'in görüntülerinin ardından harekete geçen polis ekipleri, taksici Hayrettin A.'yı yakaladı. Taksiciye 141 bin 500 lira idari para cezası uygulanırken sürücü kartı iptal edildi, aracı ise trafikten men edildi. Adliyeye sevk edilen taksici tutuklandı.

"YOLLAR KAPALIYDI" SAVUNMASI

Savunmasında yolların kapalı olması nedeniyle farklı bir güzergah kullanmak zorunda kaldığını ileri süren taksici, fazla ücret aldığına ilişkin polis tutanağındaki ifadesini kabul etmedi.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık, taksicinin savunmasını suçtan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirdi. Hazırlanan iddianamede Hayrettin A.'nın dolandırıcılık suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.