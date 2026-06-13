TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı

'Taşacak Bu Deniz' dizisinin setinde başlayan Zeynep Atılgan ve Ali Öner aşkı dolu dizgin devam ediyor. Yoğun geçen sezonun ardından yorgunluk atmak için soluğu Bodrum'da alan ikili, plajda romantik anlar yaşadı.

ALİ AYDIN NİŞAN ATTI

Geçtiğimiz yıl Livanur Aydın ile nişanlanan ve evlilik yolunda ilk adımı atan Ali Öner, bir süre önce bu ilişkiyi ani bir kararla sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından rol arkadaşısı Zeynep Atılgan ile yakınlaşması üzerine çıkan iddialara Ali Öner, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla son noktayı koymuştu.

Ali Öner - Livanur Aydın

"SESSİZCE VE KENDİLİĞİNDEN OLDU"

Aydın açıklamasında "Aynı sette, aynı yorgunluğun ve aynı emeğin içinde birbirimizi zamanla tanıdık. Önce güven oldu, sonra insanın adını hemen koyamadığı ama kalbinde yer açan bir yakınlık... Bizimki gürültüyle değil; zamanla, sessizce ve kendiliğinden oldu" ifadelerine yer vermişti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Ancak bu ilan-ı aşkın hemen ardından Ali Öner’in eski nişanlısı Livanur Aydın’ın "Sizin bugün emin olduğunuz şüpheler maalesef en başından beri benim gerçekliğimdi" şeklindeki açıklaması ile sosyal medyada bir linç kampanyası başlamıştı.

TEPKİLERE KULAK TIKADILAR

İhanet iddiaları nedeniyle sosyal medyada özellikle Zeynep Atılgan’a yönelik tepkiler ve eleştiri okları çığ gibi büyürken, ünlü çift tüm bu gürültüye kulaklarını tıkadı. Bodrum’da baş başa tatil yapan iki oyuncu, dış dünyaya aldırmadan aşk sarhoşu olarak tüm yılın stresini atmaya devam ediyor.

İşte ikilinin tatil pozları;