Tuba Büyüküstün ve Bülent İnal yıllar sonra Antalya'da buluştu - Son Dakika
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Tuba Büyüküstün ve Bülent İnal yıllar sonra Antalya'da buluştu

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Tuba Büyüküstün ve Bülent İnal yıllar sonra Antalya\'da buluştu
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Bir döneme damga vuran Ihlamurlar Altında dizisinin başrol oyuncuları Tuba Büyüküstün ve Bülent İnal, yıllar sonra Antalya'daki COP31 İklim Zirvesi'nde bir araya geldi. Dizide Filiz ve Yılmaz karakterlerine hayat veren, gerçek yaşamda da yaklaşık iki yıl aşk yaşayan ikilinin buluşması, 2000'li yılların unutulmaz televizyon yapımlarından birini yeniden hatırlattı.

Bir dönem aşk yaşayan Tuba Büyüküstün ile Bülent İnal'ın yolları yıllar sonra yeniden kesişti. İki ünlü oyuncu, Antalya'da düzenlenen uluslararası organizasyonda aynı etkinlikte görüntülendi.

Tuba Büyüküstün ve Bülent İnal yıllar sonra Antalya'da buluştu

YILLAR SONRA AYNI KAREDE BULUŞTULAR

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Ihlamurlar Altında dizisinde başrolleri üstlenen Tuba Büyüküstün ve Bülent İnal, uzun bir aranın ardından Antalya'da bir araya geldi. İki oyuncu, COP31 İklim Zirvesi kapsamında düzenlenen etkinlikte buluştu. Bir dönem hem kamera önünde hem de gerçek hayatta birliktelik yaşayan Büyüküstün ile İnal'ın yeniden aynı ortamda bulunması, eski dizilerini hatırlayanlar için nostaljik bir görüntü oluşturdu. Özellikle 2005-2007 yılları arasında ekrana gelen Ihlamurlar Altında'nın izleyicileri, ikiliyi dizide canlandırdıkları Filiz Tekiner ve Yılmaz Akın karakterleriyle hatırlıyor.

Tuba Büyüküstün ve Bülent İnal yıllar sonra Antalya'da buluştu

DİZİ AŞKI GERÇEĞE DÖNÜŞMÜŞTÜ

Tuba Büyüküstün ile Bülent İnal'ın yolları, Ihlamurlar Altında dizisinden önce Aşk Yolu adlı televizyon filminde kesişmişti. İkilinin birlikte rol aldığı Ihlamurlar Altında, 2005 yılında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Dizinin yayınlandığı dönemde Büyüküstün ile İnal'ın gerçek hayatta da sevgili olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık iki yıl süren ilişkileri, dönemin magazin basınında geniş yer buldu. Birlikte oldukları yıllarda Elele dergisi için kamera karşısına geçen iki oyuncu, klasik aşk filmlerinden sahneleri canlandırdıkları özel bir çekimde de yer aldı. Ancak çiftin birlikteliği uzun soluklu olmadı. Tuba Büyüküstün ve Bülent İnal, 2007 yılında yollarını ayırdı.

Tuba Büyüküstün ve Bülent İnal yıllar sonra Antalya'da buluştu

IHLAMURLAR ALTINDA'NIN FİLİZ VE YILMAZ'IYDI

Tuba Büyüküstün, kariyerinin ilk dönemlerinde Çemberimde Gül Oya dizisinin ardından Ihlamurlar Altında'da başrol üstlenmişti. Oyuncu, dizide varlıklı Tekiner ailesinin kızı Filiz Tekiner'i canlandırırken, Bülent İnal ise Yılmaz Akın karakterine hayat vermişti.

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