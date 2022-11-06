Sıcak havayı fırsat bilen Tuğba Özay, kıyafetlerini çıkarıp, ağaç üstünde bikinisiyle poz verdi

Şarkıcı ve eski manken Tuğba Özay, Gökçek Koyu'nda yazdan kalma günlerin keyfini çıkardı. Gün boyu denizin ve güneşin tadını yaşayan Özay, bu anlarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Ünlü şarkıcı, bikinisiyle bir ağaç gövdesinde poz vermeyi de ihmal etmedi. Sosyal medya hesabından kalp şeklinde bir taşla paylaşımda bulunan Özay, "Bu muhteşem doğada ben sadece bir aksesuarım" notunu düştü.
Tatil boyunca telefonu elinden düşmeyen güzel sanatçı, bu anlarını sosyal medya hesabından hayranları ile sık sık paylaştı. Özay, yaz ayının son günlerinin tadını çıkardıktan sonra konser için Antalya'ya gitti.
İşte Özay'ın o pozu:
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