Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'un mirasına tedbir kararı - Son Dakika
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Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'un mirasına tedbir kararı

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Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, babasının mirası üzerindeki son gelişmeyi paylaştı. Ferdi Tayfur'un vasiyetine itiraz eden Tuğçe Tayfur, mahkeme kararıyla babasının tüm fikri ve sınai haklarına tedbir konulduğunu açıkladı.

28.02.2025 08:46  Güncelleme: 08:56
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79 yaşında hayata gözlerini yuman usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, miras davasındaki son gelişmeyi açıkladı. Tayfur, mahkeme kararıyla babasının tüm fikri ve sınai haklarına tedbir konulduğunu duyurdu.

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Sanatçının mirası için aile üyeleri mahkemelik oldu.

Marmaris Adliyesi 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılan vasiyetine göre; Ferdi Tayfur mirasının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlamış, kalan miras ise çocukları, torunları ve yeğenleri arasında paylaştırılmıştı. Mirasta Tayfur'un kızı Tuğçe ve oğlu Timur'un adı geçmemişti.

Şarkıcının oğlu Timur Turanbayburt ile kızı Tuğçe Tayfur Aydın, mirastan kendilerine pay bırakılmadığını görünce vasiyete itiraz etmişti.

Kardeşlerin avukatları; bağışlanan mallar dışındaki tüm mirasa tedbir konulması ve kayyum atanması talebinde bulunmuştu. Son olarak Tuğçe Tayfur Aydın, babasının tüm fikri ve sinai haklarına tedbir konulduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

"ADALET ER GEÇ TECELLİ EDER"

Tuğçe Aydın Tayfur, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mahkeme kararıyla babamın tüm fikri ve sınai haklarına tedbir konulmuştur. Yani hiç kimse babamın şarkılarını satamaz, üzerinden ticari gelir elde edemez. Bu daha başlangıç. Adalet er ya da geç tecelli eder. Yine hatırlatıyorum; Allah var, gam yok"

Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'un mirasına tedbir kararı
Tuğçe Tayfur\'dan Ferdi Tayfur\'un mirasına tedbir kararı

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