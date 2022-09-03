Lidya Özdemiroğlu'nun İlk Aşk Fotoğraflarını Snob Magazin Görüntülemişti! Yaş Farkı Hakkında Konuştu - Son Dakika
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Lidya Özdemiroğlu'nun İlk Aşk Fotoğraflarını Snob Magazin Görüntülemişti! Yaş Farkı Hakkında Konuştu

03.09.2022 18:41
Lidya Özdemiroğlu'nun İlk Aşk Fotoğraflarını Snob Magazin Görüntülemişti! Yaş Farkı Hakkında Konuştu

Türk müziğinin sevilen ismi 2016 yılında vefat eden Atilla Özdemiroğlu'nun kızları Lidya ve Lara Özdemiroğlu Maslak'ta Urban Deck adlı mekanda muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde aralarında 31 yaş fark olan sevgilisi ile Nişantaşı'nda Snob Magazin tarafından görüntülenen Lidya Özdemiroğlu ilişkisinin 4 yıllık olduğunu belirtti.

Yan masasında otururken arkadaşının şimdiki sevgilisinin dövmesini merak etmesi üzerine şimdiki erkek arkadaşı ile sohbetin başladığını ve ilişkinin 5. gününde sevgilisini annesi ile tanıştıran Lidya, anne Hepgül Hepbir'in kendilerine güvendiğini seçim olarak sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

Anne Hepgül ve baba Atilla Özdemiroğlu'nun da arasında 31 yaş olduğuna dikkat çeken Lidya ailesinin ilişkisinde 22. gün nikah masasında oturduklarını söyledi.

Kendisi için dil din ırk yaş farkının fark etmediğini belirten Lidya Özdemiroğlu iki insanın iyi vakit geçirmesinin daha önemli olduğunun altını çizdi. Levent Yüksel ile yaşamış oldukları ilişkiden sonra Murat Başoğlu ile de ismi anılan Lidya Murat Başoğlu'nun eşinin yakın arkadaşı olduğunu çıkan bu haberin doğru olmadığını söyledi. İş hayatında müzik çalışmalarına şimdilik ara veren iki kardeş ise iş hayatlarında Fırın Urban Deck adında bir mekanın işletmesini yaptıklarını söyledi. Mekanın dekorasyonundan organizasyonuna iki kardeş olarak her şeyini üstlendiklerini ve ikili diyaloglarıyla işletmeciliğe soyunduklarını söyledi.

YORUMLAR
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Hayırlı Evlat Eda! Elini Bırakmadı Hayırlı Evlat Eda! Elini Bırakmadı
Kaynak: Snob Magazin

Atilla Özdemiroğlu, Murat Başoğlu, Nişantaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Lidya Özdemiroğlu'nun İlk Aşk Fotoğraflarını Snob Magazin Görüntülemişti! Yaş Farkı Hakkında Konuştu - Son Dakika

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