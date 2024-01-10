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Türk Sanat Müziği Sanatçısı Yüksel Uzel İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Türk Sanat Müziği Sanatçısı Yüksel Uzel İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Yüksel Uzel, Güney Afrika'da hayatını kaybettikten sonra İstanbul'a getirildi ve Yeniköy Merkez Cami'nde cenaze namazı kılındı. Eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu ve birçok ünlü isim cenazeye katıldı. Uzel'in kızı ve torunu da taziyeleri kabul etti. Uzun süredir kanserle mücadele eden sanatçının rahatsızlığı son dönemde artmıştı. Cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Türk Sanat Müziği Sanatçısı Yüksel Uzel İstanbul\'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
10.01.2024 - 16:33,
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Türk sanat müziğinin önemli ismi Yüksel Uzel, yaşamını sürdürdüğü Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde pazar günü hayatını kaybetmişti.

Uzun süredir kanserle mücadele eden 74 yaşındaki Yüksel Uzel'in cenazesi defnedilmek üzere İstanbul'a getirildi. Yüksel Uzel için Yeniköy Merkez Cami'nde cenaze namazı kılındı.

Yağmur altında kılınan cenaze namazına Eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, sanatçılar Demet Akbağ, Safiye Soyman, Seren Serengil, Sedef İybar ve çok sayıda Yüksel Uzel seveni katıldı.

"BENİM İÇİN GURUR VERİCİ"

Yüksel Uzel'in kızı Arzu Uzel ve torunu Nur Kemal Mahruki camii avlusunda taziyeleri kabul etti. Annesinin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiren Arzu Uzel, "Sanatçı olmak herhalde Allah'ın en büyük lütuflarından birisi.

Çünkü ancak sanatçı doğuluyor. Annem de sanatında olabilecek en iyi yere geldi. İnsanlar tarafından çok sevildi. Bana hem anne hem baba oldu. Bugün tek çocuk olarak hem kızı hem oğlu gibi davranmak durumunda oldum.

En son 2010 yılında bir konseri olmuştu. Yaklaşık 25 senedir sahneye çıkmayan birisinin hala akıllarda güzel kalbiyle, sanatıyla hatırlanması benim için gurur verici" diye konuştu.

Yüksel Uzele veda Huzur içinde, kollarımda son nefesini verdi

"SON 10 GÜN AĞIRLAŞMIŞTI"

Yüksel Uzel'in rahatsızlığının son dönemde arttığını belirten Arzu Uzel, "Annem 13 aydır akciğer kanserinden tedavi görüyordu. Son 10 gün ağırlaşmıştı.

Huzur içinde, benim kollarımda son nefesini verdi. Allah'ta bana nasip etti ki hep onun yanında oldum. Onun çok duasını aldığım için huzurluyum" dedi.

Yüksel Uzele veda Huzur içinde, kollarımda son nefesini verdi

"DÜNYANIN EN MERHAMETLİ KADINIYDI"

Yüksel Uzel'in uzun yıllar önce boşandığı eşi Ali Uzel de eski eşini son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Ankara'dan cenazeye gelen Ali Uzel, "Dünyanın en merhametli kadınıydı. Konuşurduk kendisiyle bir sıkıntımız yoktu. Sahnelere çıktığı dönem ayrıldık. Yine de peşini bırakmadım. Hep arkasındaydım" diye konuştu.

Yüksel Uzele veda Huzur içinde, kollarımda son nefesini verdi

Yüksel Uzel'in cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: Magazinkolik
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