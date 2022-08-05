Sol kolundaki ağrı için hastaneye giden Civan Canova'dan üzen haber - Son Dakika
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Sol kolundaki ağrı için hastaneye giden Civan Canova'dan üzen haber

05.08.2022 12:02

Ünlü oyuncu Civan Canova, Instagram hesabından paylaştığı videoda 15 gündür hastanede yattığını açıkladı. "Size güzel haberler vermeyeceğim" diyen 67 yaşındaki oyuncu, kolunda oluşan bir sorun nedeniyle gittiği hastanede akciğerinde belirsiz bir kitle tespit edildiğini belirtti. Birçok rahatsızlığının daha olduğunu kaydeden Canova, "Lütfen beni fazla düşünmeyin sadece iyiliğimi isteyin" dedi.

Çiçek Taksi, Üç Kuruş, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Bizim Aile, Her Sevda Bir Veda, Paramparça, Atiye gibi birçok başarılı projede yer alan 67 yaşındaki Civan Canova, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak 15 gündür kolundaki ağrı nedeniyle hastanede yattığını ve bu süreçte akciğerinde bir kitle tespit edildiğini anlattı.

"SOL BİLEĞİMDE KEMİK ÖLÜMÜ VAR"

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ve durumunun çok iyi olmadığını söyleyen usta oyuncu, hasta yatağından yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Çok sevgili arkadaşlarım, akrabalarım, canımdan çok sevdiğim kardeşlerim, yeğenlerim... Size vereceğim haber pek güzel değil ama vermek zorunda hissediyorum kendimi. Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı. Sol bileğimden ameliyatlıydım, kemik ölümü vardı bileğimde. O kemiği çıkardılar. Onu sakınmak için bir kafeye doğru giderken kapkara bir köpeğin üzerine bastım. Hayvan da gayrı ihtiyari sıçradı, beni yere attı. Sağ kolumun üzerine bütün vücudumun gücüyle düştüm. Kemik ölümü, tendon kopması, adele erimesi meydana geldi. Daha sonra MR çekildi ve doktor 'Protez taktırman gerek' dedi. Onu da ben istemedim, ihmal ettim."

"GECELERİ UYUTMAYAN AĞRILARIM BAŞLADI"

"Sonunda 2,5-3 ay önce feci ağrılarım sızılarım başladı. Geceleri uyutmayacak kadar. Dizilerimiz bitmemişti. Bir yandan dizi, bir yandan ağrılarla uğraştım. Hastaneye geldim ve MR çektirdim. Koluma protez takılması gerektiğini söylediler. Fakat o şimdi 2. planda kaldı."

Hasta yatağından video paylaşan Civan Canova'dan kötü haber: Akciğerde kitle tespit edildi

"AKCİĞERİMDE BELİRSİZ BİR KİTLE TESPİT EDİLDİ"

Çünkü akciğer filmi çekerken, bu sefer de akciğerimde belirsiz bir kitle olduğu tespit edildi. Bütün ilgi onun üzerine toplandı. 15 gündür hastanedeyim, yatıyorum. Bütün ailem yanımda. ne olur telefon etmeyin, telefonla uğraşacak vaktim yok. Birkaç gün daha burada kalacağım, sonra taburcu edecekler. Bir ay önce kasık fıtığı ameliyatı olmuştum bir yandan onun ağrısı. Dişimde apse çıktı onun ağrısı. Ondan da parça aldılar ve ne olduğunu belli etmek için. Lütfen beni fazla düşünmeyin sadece iyiliğimi isteyin."

Hasta yatağından video paylaşan Civan Canova'dan kötü haber: Akciğerde kitle tespit edildi

ROL ARKADAŞLARINDAN DESTEK

Civan Canova'nın paylaşımına eski rol arkadaşlarından destek yorumu gecikmedi. Uraz Kaygılaroğlu paylaşıma "Sadece iyiliğini istiyorum ve seviyorum seni" yorumunu yaparken Rıza Kocaoğlu da "Acil şifalar diliyorum canım abim Seni seviyorum" dedi.

Hasta yatağından video paylaşan Civan Canova'dan kötü haber: Akciğerde kitle tespit edildi
Hasta yatağından video paylaşan Civan Canova'dan kötü haber: Akciğerde kitle tespit edildi
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Civan Canova, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sol kolundaki ağrı için hastaneye giden Civan Canova'dan üzen haber - Son Dakika


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