Türkan Şoray: Hayatımın dönüm noktası, kızım Yağmur'un doğumu - Son Dakika
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Türkan Şoray: Hayatımın dönüm noktası, kızım Yağmur'un doğumu

Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray, Samsun'da katıldığı söyleşide hayatının dönüm noktasını kızı Yağmur'un doğumu olarak nitelendirdi. Şoray, Samsunlularla buluştuğu söyleşide hayranlarına teşekkür etti ve onların sevgisinin kendisine güç ve moral verdiğini söyledi.

15.06.2024 10:50
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Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, Samsun'da katıldığı söyleşide hayatının dönüm noktasını kızı Yağmur'un doğumu olarak nitelendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördündü durağı olan Samsun Kültür Yolu Festivali çok özel bir ismi ağırladı. Festival kapsamında; Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray, Samsun Müzesi Konferans Salonu'nda Samsunlularla buluştu. Samsunlular, Sultan'ı görebilmek için salonu doldurup taşırdı.

Samsun Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen Türkan Şoray Söyleşisi Samsunlulardan yoğun ilgi gördü. Yeşilçam'ın efsane ismi hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Samsun'da olmaktan dolayı duyduğu heyecan ve mutluluktan bahseden Şoray, "Yine dünyaya gelsem yine Türkan Şoray olmak isterdim, bu bana Allah'ın bir lütfu. Bu hangi kula nasip olur? Allah'ıma binlerce şükür" dedi.

"Hayatımın dönüm noktası, kızım Yağmur'un doğumu"

"Hayatınızın dönüm noktaları nelerdir?" sorusu üzerine Şoray, "Bir gün önce mektebe giderken bir gün sonra filmde oynamaya başlamak. Okulumu çok seven bir öğrenciydim, beni sinemaya uygun görüp, anneme teklif ediyorlar ve sinemaya başlıyorum, bu bir dönüm noktası. Evlenmem de hayatımın bir dönüm noktası. Hayatımın en dönüm noktası ise Yağmur'un doğumu, anne olmak. O kadar güzel bir şey ki. Yağmur'dan önce, sadece film çevirmek ve seyircilerimin o filmleri sevmesini isterdim. Seyircilerimizle birbirimizi gördüğümüz zaman sarılmamız, sinemadaki o kuyruklar. Bana sorduklarında, 'Benim sevgilim seyircilerim' diyordum. Ama sonra Yağmur geldi rakip. Şimdi Yağmur'umu da çok seviyorum sizleri de çok seviyorum. Beni hayata bağlayan sizlerin ve Yağmur'un sevgisi. Bana o kadar güç ve moral veriyor ki, yaşama azmi veriyor. Sizler ve kızım için sağlığıma dikkat ediyorum. 'İyi kalmam lazım' diyorum, 'Türkan kendine dikkat et, yüzüne kremlerini sür' diyorum. Bunları kızıma ve sizlere borçluyum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Türkan Şoray: Hayatımın dönüm noktası, kızım Yağmur'un doğumu - Son Dakika

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