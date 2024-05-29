Türkan Şoray Şanlıurfa'da Sevenleriyle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Türkan Şoray Şanlıurfa'da Sevenleriyle Buluştu

Türkan Şoray Şanlıurfa\'da Sevenleriyle Buluştu

Yeşilçam sinemasının efsane isimlerinden Türkan Şoray, Şanlıurfa'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi. Şoray, Şanlıurfa'yı ziyaret etmek istediğini belirterek, festivaldeki etkinliklere katıldı ve Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

29.05.2024 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilçam sinemasının efsane isimleri Şanlıurfa'da hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Şanlıurfa'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında Hülya Koçyiğit'in ardından Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray da sevenleriyle bir araya geldi.

TÜRKAN ŞORAY ŞANLIURFALILARDAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Uzun süredir Şanlıurfa'yı ziyaret etmek istediğini belirten Şoray, konuşmasında şunları söyledi: "Çok istediğiniz bir şey olunca insan çok heyecanlanıyor.

Sizlerle birlikte olmak beni çok mutlu etti. Bu şehir uygarlıkların ilk toprağı. Tarihi, insanları, yemek kültürü, her şeyiyle bizim kalbimizde, zihnimizde yer etmiş Şanlıurfa… Bu akşam dönebilirdim, dönmek istemedim.

Dedim ki; 'Urfa'da kalacağım, doya doya Urfa'yı yaşamak istiyorum, insanlarıyla kucaklaşmak istiyorum.' Size çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiniz." Şoray, bir hayranının hangi erkek başrol oyuncusuyla daha fazla oynamak istediği sorusuna ise "Yılmaz Güney" yanıtını verdi.

RETROBÜS'TEN NOSTALJİ GECESİ

Festival kapsamında, Harran Üniversitesi Amfi Tiyatro'da sahne alan Retrobüs, 80'li ve 90'lı yıllardan söylediği şarkılarla dinleyenlerine bir müzik yolculuğu yaptırdı. Grup, nostaljik parçalarıyla büyük beğeni topladı.

ŞAİR VE SANATÇILAR BULUŞTU

Festivalde ayrıca, şair Dursun Ali Erzincanlı'nın Topçu (Rabia) Meydanı'nda şiir ve ilahiler seslendirdiği program büyük ilgi gördü.

Erzincanlı'nın ardından sahneye çıkan Türk halk müziği ses sanatçısı Elif Avcı ile ses sanatçısı Erdal Şahin, tasavvufi türküler dinletisi sundu.

Kızılkoyun Nekropolü'nün muhteşem atmosferinde düzenlenen "İki Mızrap Bir Ses" konseri de yoğun katılımla gerçekleşti.

ZENGİN İÇERİKLİ ETKİNLİKLER

Festival boyunca birçok etkinlik meraklılarıyla buluştu. "Yaşayan Miras Ustaları ile Söyleşiler" Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenirken, Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Belgesel Eğitim Projesi Atölye Çalışmaları" söyleşisi genç sinemacılardan büyük ilgi gördü.

Tülin Kozikoğlu'nun anlatımıyla "Çocukları Nasıl Kitapsever Yaparız" konulu söyleşi ise Şanlıurfa İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleşti.

Türkan Şoray, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi de ziyaret etti.

Kaynak: Magazinkolik

Türkan Şoray, Göbeklitepe, Şanlıurfa, Magazin, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Türkan Şoray Şanlıurfa'da Sevenleriyle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
13:10 Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
11:49 AK Parti’yi karıştıran ikramiye iddiası “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne götürmeye yüzüm yok“ AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok"
10:35 Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı
13:51 Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim?
13:17 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu
13:11 Beşiktaş mı Fener mi Jose Mourinho tercihini yaptı Beşiktaş mı Fener mi? Jose Mourinho tercihini yaptı
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin
12:16 Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis’te Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
11:46 Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor
11:37 Deniz Akkaya’dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı Deniz Akkaya'dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 14:40:21. #1.12#
SON DAKİKA: Türkan Şoray Şanlıurfa'da Sevenleriyle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement