Türkan Şoray Şanlıurfa\'da Sevenleriyle Buluştu

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Yeşilçam sinemasının efsane isimleri Şanlıurfa'da hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Şanlıurfa'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında Hülya Koçyiğit'in ardından Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray da sevenleriyle bir araya geldi.

TÜRKAN ŞORAY ŞANLIURFALILARDAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Uzun süredir Şanlıurfa'yı ziyaret etmek istediğini belirten Şoray, konuşmasında şunları söyledi: "Çok istediğiniz bir şey olunca insan çok heyecanlanıyor.

Sizlerle birlikte olmak beni çok mutlu etti. Bu şehir uygarlıkların ilk toprağı. Tarihi, insanları, yemek kültürü, her şeyiyle bizim kalbimizde, zihnimizde yer etmiş Şanlıurfa… Bu akşam dönebilirdim, dönmek istemedim.

Dedim ki; 'Urfa'da kalacağım, doya doya Urfa'yı yaşamak istiyorum, insanlarıyla kucaklaşmak istiyorum.' Size çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiniz." Şoray, bir hayranının hangi erkek başrol oyuncusuyla daha fazla oynamak istediği sorusuna ise "Yılmaz Güney" yanıtını verdi.

RETROBÜS'TEN NOSTALJİ GECESİ

Festival kapsamında, Harran Üniversitesi Amfi Tiyatro'da sahne alan Retrobüs, 80'li ve 90'lı yıllardan söylediği şarkılarla dinleyenlerine bir müzik yolculuğu yaptırdı. Grup, nostaljik parçalarıyla büyük beğeni topladı.

ŞAİR VE SANATÇILAR BULUŞTU

Festivalde ayrıca, şair Dursun Ali Erzincanlı'nın Topçu (Rabia) Meydanı'nda şiir ve ilahiler seslendirdiği program büyük ilgi gördü.

Erzincanlı'nın ardından sahneye çıkan Türk halk müziği ses sanatçısı Elif Avcı ile ses sanatçısı Erdal Şahin, tasavvufi türküler dinletisi sundu.

Kızılkoyun Nekropolü'nün muhteşem atmosferinde düzenlenen "İki Mızrap Bir Ses" konseri de yoğun katılımla gerçekleşti.

ZENGİN İÇERİKLİ ETKİNLİKLER

Festival boyunca birçok etkinlik meraklılarıyla buluştu. "Yaşayan Miras Ustaları ile Söyleşiler" Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenirken, Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Belgesel Eğitim Projesi Atölye Çalışmaları" söyleşisi genç sinemacılardan büyük ilgi gördü.

Tülin Kozikoğlu'nun anlatımıyla "Çocukları Nasıl Kitapsever Yaparız" konulu söyleşi ise Şanlıurfa İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleşti.

Türkan Şoray, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi de ziyaret etti.