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Türker İnanoğlu'nun Cenaze Töreni Detayları Belli Oldu - Son Dakika
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Türker İnanoğlu'nun Cenaze Töreni Detayları Belli Oldu

Türker İnanoğlu\'nun Cenaze Töreni Detayları Belli Oldu

Ünlü yapımcı, yönetmen ve girişimci Türker İnanoğlu'nun cenaze töreni 4 Nisan Perşembe günü Tim Show Center'da yapılacak. Öğle namazının ardından Levent Barboros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıca Aile Mezarlığı'na defnedilecektir. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ise İnanoğlu'nun vefatıyla ilgili büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

03.04.2024 01:09  Güncelleme: 01:12
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Cüneyt Özdemir paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

" Türker İnanoğlu'nun cenaze merasimi şu şekilde planlanmıştır.

4 Nisan Perşembe

10.00 Tim Show Center'da töreni.

Öğle namazına müteakip Levent Barboros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Kanlıca Aile Mezarlığına defnolunacaktır."BAKAN ERSOY'DAN TAZİYE MESAJI

Türk sinemasında önemli filmlere imza atan ünlü yapımcı, yönetmen ve girişimci İnanoğlu'nun vefatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sosyal medya hesabından "Türk sinemasının duayen ismi, yönetmen, senarist, yapımcı ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Türker İnanoğlu'nun vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum." açıklamasında bulundu.

Bakan Ersoy, "Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

TÜRKER İNANOĞLU KİMDİR?

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Türker İnanoğlu'nun Cenaze Töreni Detayları Belli Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türker İnanoğlu'nun Cenaze Töreni Detayları Belli Oldu - Son Dakika
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