Cüneyt Özdemir paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
" Türker İnanoğlu'nun cenaze merasimi şu şekilde planlanmıştır.
4 Nisan Perşembe
10.00 Tim Show Center'da töreni.
Öğle namazına müteakip Levent Barboros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Kanlıca Aile Mezarlığına defnolunacaktır."BAKAN ERSOY'DAN TAZİYE MESAJI
Türk sinemasında önemli filmlere imza atan ünlü yapımcı, yönetmen ve girişimci İnanoğlu'nun vefatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sosyal medya hesabından "Türk sinemasının duayen ismi, yönetmen, senarist, yapımcı ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Türker İnanoğlu'nun vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum." açıklamasında bulundu.
Bakan Ersoy, "Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
TÜRKER İNANOĞLU KİMDİR?
Son Dakika › Magazin › Türker İnanoğlu'nun Cenaze Töreni Detayları Belli Oldu - Son Dakika
Karabük'te doğan Türker İnanoğlu, sinema ve televizyon alanında önemli bir kariyere sahiptir. Yönetmenlik, yapımcılık ve televizyonculuk gibi birçok alanda başarılı çalışmalara imza atmıştır. Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından ATV'nin kurucusu olan İnanoğlu, aynı zamanda birçok Yeşilçam filmine de imza atmıştır. Cennet Mahallesi, Arka Sokaklar ve Akasya Durağı gibi dizileriyle de Türk televizyonlarına damgasını vurmuştur.
Boşandığı eşi Gerard Pique'den iki erkek çocuğu bulunan Grammy ödüllü şarkıcı Shakira, çocuklarının Margot Robbie ve Ryan Gosling'in filmini 'iğdiş edici' olarak hissettiklerini söyledi. Kadınlara saygı duyarken kendilerini güçlü hissetmelerini istediğini belirten Shakira, erkeklerin erkek olma olanaklarını elinden almadan kadınları güçlendirmeye inandığını ifade etti.
Türk sinemasının ünlü ismi Türker İnanoğlu, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Gazeteci Cüneyt Özdemir, İnanoğlu'nun hastaneye kaldırıldığını duyurdu ve sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yapacağını belirtti. Ancak İnanoğlu'nun eski eşi Filiz Akın, sosyal medya üzerinden vefat ettiğini açıkladı.
Türk sinemasının önemli isimlerinden Türker İnanoğlu, uzun süredir rahatsızlık yaşadığı hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İnanoğlu'nun vefatıyla ilgili büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek, merhumaya Allah'tan rahmet diledi.
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada ''Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.'' dedi.
Türk sinemasının yeni Aziz Nesin uyarlaması olan 'Mucize Aynalar'ın galasına Meltem Cumbul, Enis Arıkan, Gökçe Bahadır-Emir Ersoy gibi ünlü isimler katıldı. Filmin ekibi, izleme öncesi basının sorularını yanıtladı ve heyecanlarını paylaştı. Tolga Örnek, Cengiz Bozkurt, Boran Kuzum, Şebnem Bozoklu, Zerrin Sümer ve Eren Demirbaş, film hakkında düşüncelerini paylaştı. 'Mucize Aynalar', 5 Nisan'da vizyona girecek.
Ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı. İnanoğlu'nun damadı gazeteci Cüneyt Özdemir, "Türker İnanoğlu hayatını kaybetti" şeklindeki iddialara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.
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