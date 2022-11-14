Necati Şaşmaz resmen açıkladı: Kurtlar Vadisi geri dönüyor

Türkiye'de bir neslin birlikte büyüdüğü efsane Kurtlar Vadisi dizisiyle ilgili herkesi heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Necati Şaşmaz, Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayınlanan programına konuk oldu. Ünlü sanatçı Alanson'un sorularını yanıtlayan Şaşmaz, Kurtlar Vadisi hayranlarını sevinçten havaya uçuran bir haberi de verdi.

"ŞU ANDA HAZIRLIK İÇERİSİNDEYİZ"

Önümüzdeki aylarda çekimlere başlayacaklarını başlayacaklarını açıklayan Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" dedi. Ünlü oyuncu, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" ifadelerini kullandı.

HAYRANLARINI KORKUTMUŞTU

Geçtiğimiz hafta kalbinde yaşadığı sorun nedeniyle hastaneye başvuran ünlü oyuncu hayranlarını korkutmuştu. Ancak sağlık sorununun kontrol altına alınması herkese rahat bir nefes aldırdı.