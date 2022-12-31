Sanatçı İlham Gencer'in caz vokalisti kızı Ayşe Gencer hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sanatçı İlham Gencer'in caz vokalisti kızı Ayşe Gencer hayatını kaybetti

31.12.2022 10:06
Sanatçı İlham Gencer'in caz vokalisti kızı Ayşe Gencer hayatını kaybetti

Türkiye'de caz müziğinin önde gelen isimlerinden İlham Gencer ve Ayten Alpman'ın kızı caz vokalisti Ayşe Gencer, 66 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şarkıcı İlham Gencer ile Türk müziğinin önemli seslerinden Ayten Alpman'ın kızı Ayşe Gencer, bir süredir rahatsızlığından dolayı hastanede tedavi görüyordu. Başarılı caz vokalisti, 66 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Müzik kariyerine 18 yaşında başlayan ve birçok başarılı projede yer alarak adından söz ettiren Gencer, yarın Levent Camii'sinde yapılacak törenin ardından Ulus Mezarlığı'na defnedilecek. Bir süredir tedavi gören ünlü ismin rahatsızlığı ise tam olarak bilinmiyor.

Müzisyen Bora Gençer de ablasının ölümünün ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Dünyalar güzeli ablam Ayşe Gencer'i kaybettik" dedi.

Sanatçı İlham Gencer'in caz vokalisti kızı Ayşe Gencer hayatını kaybetti
Sanatçı İlham Gencer'in caz vokalisti kızı Ayşe Gencer hayatını kaybetti
Sanatçı İlham Gencer'in caz vokalisti kızı Ayşe Gencer hayatını kaybetti
Sanatçı İlham Gencer'in caz vokalisti kızı Ayşe Gencer hayatını kaybetti
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İlham Gencer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sanatçı İlham Gencer'in caz vokalisti kızı Ayşe Gencer hayatını kaybetti - Son Dakika


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