Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi! - Son Dakika
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Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!

06.10.2022 17:36

Türkiye'de rol aldığı başarılı dizilerle adını duyuran ve son olarak Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu şu sıralar tiyatro oyunculuğu yapıyor. Horozoğlu, uzun saçlı yeni imajını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'de 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' gibi iddiaları dizilerde gösterdiği performansla tanınan ünlü oyuncu Mete Horozoğlu, geçtiğimiz aylarda Türkiye'deki yaşantısını noktalayıp temelli olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı.

ERDEM BAŞ İLE TİYATRO OYUNLARI SERGİLİYOR

Horozoğlu şimdilerde, yine kendisi gibi Türkiye'den ABD'ye giden ünlü oyuncu Erdem Baş'la birlikte ABD'de yaşayan Türklere yönelik tiyatro oyunları sergiliyor. İkili, zaman zaman birlikte fotoğraflarını da paylaşıyorlar.

SON HALİNİ KENDİ PAYLAŞTI

Fakat Mete Horozoğlu, Erdem Baş'ın aksine imaj değiştirerek saçlarını uzattı. Horozoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı yeni hali, bazı takipçilerince beğenilirken, bazı takipçilerince olumsuz olarak karşılandı.

İşte ünlü ismin yeni imajı:

Türkiye'yi terk edip ABD'ye giden ünlü oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi! İşte son hali
Türkiye'yi terk edip ABD'ye giden ünlü oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi! İşte son hali
Türkiye'yi terk edip ABD'ye giden ünlü oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi! İşte son hali
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Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Mete Horozoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi! - Son Dakika
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