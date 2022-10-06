Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!

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Türkiye'de 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' gibi iddiaları dizilerde gösterdiği performansla tanınan ünlü oyuncu Mete Horozoğlu, geçtiğimiz aylarda Türkiye'deki yaşantısını noktalayıp temelli olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı.

ERDEM BAŞ İLE TİYATRO OYUNLARI SERGİLİYOR

Horozoğlu şimdilerde, yine kendisi gibi Türkiye'den ABD'ye giden ünlü oyuncu Erdem Baş'la birlikte ABD'de yaşayan Türklere yönelik tiyatro oyunları sergiliyor. İkili, zaman zaman birlikte fotoğraflarını da paylaşıyorlar.

SON HALİNİ KENDİ PAYLAŞTI

Fakat Mete Horozoğlu, Erdem Baş'ın aksine imaj değiştirerek saçlarını uzattı. Horozoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı yeni hali, bazı takipçilerince beğenilirken, bazı takipçilerince olumsuz olarak karşılandı.

İşte ünlü ismin yeni imajı: