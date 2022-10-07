72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi - Son Dakika
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72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi

07.10.2022 21:30

Yeşilçam döneminin en güzel kadınları arasında yer alan 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliğini kaybetmemesi hayranlarını büyüledi.

Yeşilçam döneminde birbirinden güzel kadınlar, kendilerine ekranda yer buldu. O isimlerden biri de tescilli güzel Hale Soygazi idi. Avrupa Sinema Güzeli seçilmesi büyük yankı uyandıran Soygazi,"Vurun Kahpeye"den "Maden", "Bir Yudum Sevgi", "Bir Avuç Cennet", "Kadının Adı Yok", "Küçük Balıklar Üzerine Bir Masal", "Usta Beni Öldürsene", "Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri" ve "Cahide"ye kadar birçok filmde rol aldı.

OH OLSUN DİZİSİ HALA AKILLARDA

Soygazi'nin Tarık Akan'la başrolü paylaştığı Oh Olsun filmi ise hala akıllardaki yerini koruyor. Yıllardan bu yana sakin bir hayat yaşayan Hale Soygazi'nin son hali ise gündem oldu. Ünlü ismin, ilerleyen yaşına rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemesi, hayranları sevindirdi.

İşte Soygazi'nin son hali:

Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Hale Soygazi'nin bir de son haline bakın
Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Hale Soygazi'nin bir de son haline bakın
Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Hale Soygazi'nin bir de son haline bakın
Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Hale Soygazi'nin bir de son haline bakın
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Hale Soygazi, Tarık Akan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi - Son Dakika


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