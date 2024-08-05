ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümüne Ayşe Naz Babalık isimli yarışmacı damga vurdu.
Türkiye genelinde eşit ağırlıkta 75. olan Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi hazırlık bölümü öğrencisi Ayşe Naz Babalık, "Hangisi 'iki' kelimesinin sözlük tanımıdır?" sorusunda joker hakkını kullanarak seyirciye sordu.
Seyircinin "Birden bir artık" yanıtını vermesi ile sonraki soruyu açtıran yarışmacı, sesli soruda elenerek 5 bin lira ödülle yarışmaya veda etti.
Son Dakika › Magazin › YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)