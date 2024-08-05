YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti - Son Dakika
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YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

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Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Türkiye genelinde eşit ağırlıkta 75. olan Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi hazırlık bölümü öğrencisi Ayşe Naz Babalık, bilemediği soruyla ekran başındakilere saç baş yoldurdu.

05.08.2024 15:13  Güncelleme: 15:24
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ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümüne Ayşe Naz Babalık isimli yarışmacı damga vurdu.

İKİ KELİMESİNİN SÖZLÜK TANIMINI BİLEMEDİ

Türkiye genelinde eşit ağırlıkta 75. olan Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi hazırlık bölümü öğrencisi Ayşe Naz Babalık, "Hangisi 'iki' kelimesinin sözlük tanımıdır?" sorusunda joker hakkını kullanarak seyirciye sordu.

YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

SEYİRCİ DOĞRU CEVABI VERDİ

Seyircinin "Birden bir artık" yanıtını vermesi ile sonraki soruyu açtıran yarışmacı, sesli soruda elenerek 5 bin lira ödülle yarışmaya veda etti.

YKS\'de Türkiye 75\'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

Hukuk Fakültesi, Türkiye, YKS, Televizyon, Eğitim, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Bestami Ahmet Karayiğit: Ne yani bir soruyu bilemedi diye başarısına gölge mi düştü! Sokakta sor bakalım "İkinin karesi kaç?" diye. Kaç kişi doğru cevap verecek? 34 20 Yanıtla
    Ali Arslan: Bestami,hanım kız yks Türkiye 75. si , Türkiye'nin sokaklarını bırak,zaten iyi eğitim alınsa kültür seviyesi olsa mevcut iktidar 23 senedir başta kalabilir miydi? 39 5
  • Ahmet burak: inekleymeye benzemiyor 7 42 Yanıtla
  • Necmettin YİĞİT: Bilgi değil heyecan bence 3 0 Yanıtla
  • Turan Oluc: bu biraz eski bir kelime bende sayısalci olmama rağmen b ve C arasında kaldım 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti - Son Dakika
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