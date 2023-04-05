Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı! Usta oyuncu Cezmi Baskın'dan sürpriz karar - Son Dakika
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Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı! Usta oyuncu Cezmi Baskın'dan sürpriz karar

05.04.2023 11:40

Siyasete katılma kararı alan usta oyuncu Cezmi Baskın, Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı. TİP İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cezmi Baskın aramıza katılarak mücadelemize güç kattı. Eşit ve adil yarınları hep birlikte inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

Akasya Durağı, Vizontele, Düttürü Dünya, Şevkat Yerimdar gibi birçok başarılı projelere imza atan ve şimdilerde Yargı dizisinde rol alan Türk tiyatrosunun efsane oyuncularından 74 yaşındaki Cezmi Baskın, siyasete atılma kararı aldı.

"ADİL YARINLARI HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Cezmi Baskın'ın partilerine katıldığını duyurdu. Durumundan dolayı mutluluğunu dile getiren Akyürek, "Ülkemizin kıymetli sanatçılarından tiyatro emekçisi, oyuncu ve yönetmen Cezmi Baskın aramıza katılarak mücadelemize güç kattı. Eşit ve adil yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. Hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Cezmi Baskın, Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı
Usta oyuncu Cezmi Baskın, Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı
YORUMLAR (2)
  • Ferdi dayfur: Çiçek taneside en sevdiğim insandı ama gözümden düştü oyuncular siyasete girmemeli bence dege kaybına ugruyorlar Cevap Yaz 9 21 Yayından Kaldır
  • Eski Tüfek.: Ferdi ,sence hangi gruba mensub olanlar siyasete girebilir..?? 5 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı! Usta oyuncu Cezmi Baskın'dan sürpriz karar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı! Usta oyuncu Cezmi Baskın'dan sürpriz karar - Son Dakika
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