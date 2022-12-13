Sabiha Gökçen Havalimanında 2 simit 2 kahveye 265 lira veren Burak Akkul isyan etti: Bütün gün konuşmak istemiyorum

Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı soruldu! Yanıtıyla 2 isme de kapıyı kapattı

İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı olma hayaliniz var mı?" sorusuna yanıt

Ünlü yapımcı Burak Akkul, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Akkul, paylaşımında simit fiyatlarını eleştirdi.

"BÜTÜN GÜN KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

1 simit ve 1 kahveye yüzlerce lira verdiğini belirterek isyan eden Akkul, "Az önce Sabiha Gökçen'de iki simit iki kahveye 265 lira verdim. Bütün gün konuşmak istemiyorum" dedi. Akkul'un o paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

TEMMUZDA SİMİTE ZAM GELMİŞTİ

Öte yandan 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren simitin tanesi 5 liradan satılmaya başladı. Açma ve kek ise bugünden geçerli olmak üzere yüzde 25 artışla 5 liraya yükseldi.