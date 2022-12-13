Sabiha Gökçen Havalimanında 2 simit 2 kahveye 265 lira veren Burak Akkul isyan etti: Bütün gün konuşmak istemiyorum - Son Dakika
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Sabiha Gökçen Havalimanında 2 simit 2 kahveye 265 lira veren Burak Akkul isyan etti: Bütün gün konuşmak istemiyorum

13.12.2022 23:58

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Sabiha Gökçen Havalimanından aldığı simit ve kahvenin fiyatını eleştiren Burak Akkul, "Az önce Sabiha Gökçen'de iki simit iki kahveye 265 lira verdim. Bütün gün konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü yapımcı Burak Akkul, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Akkul, paylaşımında simit fiyatlarını eleştirdi.

"BÜTÜN GÜN KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

1 simit ve 1 kahveye yüzlerce lira verdiğini belirterek isyan eden Akkul, "Az önce Sabiha Gökçen'de iki simit iki kahveye 265 lira verdim. Bütün gün konuşmak istemiyorum" dedi. Akkul'un o paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

TEMMUZDA SİMİTE ZAM GELMİŞTİ

Öte yandan 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren simitin tanesi 5 liradan satılmaya başladı. Açma ve kek ise bugünden geçerli olmak üzere yüzde 25 artışla 5 liraya yükseldi.

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Simit, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sabiha Gökçen Havalimanında 2 simit 2 kahveye 265 lira veren Burak Akkul isyan etti: Bütün gün konuşmak istemiyorum - Son Dakika


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