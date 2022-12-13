Ünlü yapımcı Burak Akkul, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Akkul, paylaşımında simit fiyatlarını eleştirdi.
1 simit ve 1 kahveye yüzlerce lira verdiğini belirterek isyan eden Akkul, "Az önce Sabiha Gökçen'de iki simit iki kahveye 265 lira verdim. Bütün gün konuşmak istemiyorum" dedi. Akkul'un o paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
Öte yandan 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren simitin tanesi 5 liradan satılmaya başladı. Açma ve kek ise bugünden geçerli olmak üzere yüzde 25 artışla 5 liraya yükseldi.
Son Dakika › Magazin › Sabiha Gökçen Havalimanında 2 simit 2 kahveye 265 lira veren Burak Akkul isyan etti: Bütün gün konuşmak istemiyorum - Son Dakika