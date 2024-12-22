Türkiye'yi terk etme kararı alan Seda Sayan'dan mektup - Son Dakika
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Türkiye'yi terk etme kararı alan Seda Sayan'dan mektup

Türkiye\'yi terk etme kararı alan Seda Sayan\'dan mektup

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten'in Dubai'ye taşınma kararı aldığı öğrenildi. Bu nedenle Sarıyer'deki lüks villasını satışa çıkaran Sayan, komşularına da bir mektup gönderdi.

22.12.2024 01:44
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Türkiye'de ekranların sevilen ve ünlü ismi Seda Sayan, 2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlenerek dünya evine girmişti.

DUBAİ'YE YERLEŞECEK

Çok sayıda gayrimenkulü olduğu bilinen 61 yaşındaki ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan'ın Sarıyer'deki lüks villasını satışa çıkardığı öğrenildi. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre Sayan, bir kozmetik firması ile yaptığı anlaşma kapsamında eşiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrine yerleşmeye karar verdi. Geçtiğimiz yıl eşiyle birlikte yaşamak için taşındığı ve dekorasyonuna milyonların harcandığı villayı acil olarak satılığa çıkaran Sayan, bu mülk için 7 milyon dolar istiyor.

Türkiye'yi terk etme kararı alan Seda Sayan'dan komşularına mektup

KOMŞULARINA MEKTUP GÖNDERDİ

Satılığa çıkaracağı evi için komşularına mektup gönderdiği öğrenilen Seda Sayan, evin satışı için şu ifadeleri kullandı:

"Çok severek oturduğumuz, her santimine emek harcadığımız evimizi satıyoruz. Öncelik siz komşularımızın hakkıdır düşüncesiyle haber vermek istedik."

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Son Dakika Magazin Türkiye'yi terk etme kararı alan Seda Sayan'dan mektup - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Yalnız Kurt:
    çokta milletin zikkinde 12 0 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    Şimdi Dubai düşünsün 11 0 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    anasından yaşlı kadınla evlendi ahmak 7 0 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    defolun 3 0 Yanıtla
  • Derviş:
    Böyleleri ne kadar çok ülkemizde de kazanıp başka bir ülkeye yatırım yapmayı seven utanç verici birde sadece parası için anası yaşında babası yanındakilerle eğlilik yapanlara uyuz oluyorum çok iğrenç 3 0 Yanıtla
  • Bülent beyoğlu:
    saya saya bi hal olduk. 0 0 Yanıtla
  • Sener Senol:
    geç kaldın hemen git 0 0 Yanıtla
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