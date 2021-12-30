Türkü buluşmasının konuğu Sümer Ezgü

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü'nün aralık ayı konserinin konuk sanatçısı Sümer Ezgü oldu.

Orkestra Şube Müdürlüğü'nün aralık ayı konseri, Merinos AKKM'de gerçekleştirildi. Konserin birinci bölümünde şef Nilüfer Göl yönetiminde sahne alan orkestra sanatçıları çeşitli türküleri seslendirdi. Türk Halk Müziği Bölümü'nün ses ve sanatçıları performanslarıyla türkü severlerden tam not aldı. Konserin ikinci bölümünde ise konuk sanatçı Sümer Ezgü, türkülerini Bursalılar için seslendirdi. Farklı yörelere ait türkülerle müzik severlere keyifli bir gece yaşatan ünlü sanatçı sahne performansıyla da ilgi topladı. Gecenin sonunda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hüseyin Buran ve Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik, konuk sanatçı Sümer Ezgü ve Şef Nilüfer Göl'e çiçek takdim etti. - BURSA