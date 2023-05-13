Türkücü Ceylan, düğünde sahne alırken dolarlar havada uçuştu - Son Dakika
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Türkücü Ceylan, düğünde sahne alırken dolarlar havada uçuştu

Türkücü Ceylan, düğünde sahne alırken dolarlar havada uçuştu

13.05.2023 09:33

Türkücü Ceylan, önceki akşam ünlü iki ailenin çocuklarının düğününde sahne aldı. Sevilen şarkılarıyla konukları eğlendiren Ceylan'ın sahnesinde dolarlar havada uçuştu.

Şarkılarının yanı sıra değişimiyle de sık sık adından söz ettiren türkücü Ceylan, önceki akşam Merve İpek ile Fırat Oruç çiftinin bir otelde yapılan düğününde sahne aldı. 2 bin kişinin katıldığı düğünde eğlenceli anlar yaşandı.

CEYLAN'I DOLARA BOĞDULAR

Yeşil dekolteli elbisesi ve sarı saçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Ceylan'ın kıyafeti Tolga Çam imzalı. Şıklığıyla göz kamaştıran Ceylan, peş peşe sevilen şarkılarını söyleyerek konuklara eğlenceli anlar yaşattı. Gelinin altınlarıyla dikkat çektiği düğünde Ceylan şarkı söylerken dolarla havada uçuştu.

Ceylan, geçtiğimiz haftalarda da görkemli bir düğünde sahne almış ve konuklar arasında yer alan yakın arkadaşı Seda Sayan ile düet yapmıştı.

Ceylan'ın sahne aldığı düğünde dolarlar havada uçuştu
Ceylan'ın sahne aldığı düğünde dolarlar havada uçuştu
Ceylan'ın sahne aldığı düğünde dolarlar havada uçuştu
Ceylan'ın sahne aldığı düğünde dolarlar havada uçuştu
YORUMLAR (1)
  • murat atis: E tabi kriz var malum Cevap Yaz 28 5 Yayından Kaldır
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Fırat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Türkücü Ceylan, düğünde sahne alırken dolarlar havada uçuştu - Son Dakika


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