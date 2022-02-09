Tuttuğu evin kapısını başkası açtı! Ebru Elver, 30 bin TL dolandırıldı

Ebru Elver oturduğu binadaki daireden taşınması gerektiğinden ev aramaya başladı. İddiaya göre bir emlak sitesinde Moda'da gördüğü evi tutmak için Akın Tan isimli kişi ile görüştü. Daha sonra şarkıcı Elver evi kiralayan kişi ile birlikte taşınacağı evi görmeye gitti. Ebru Elver evi kiralayan kişiye 6 aylık kirasını peşin ödedi.

KİRALADIĞI EVDEN BAŞKA BİRİ ÇIKTI

Şarkıcı, 10 gün sonra kiraladığı evini görmek için adrese gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Dairenin kapısını içerden bir başkası açtı ve 'burası benim evim' dedi. Şarkıcı bunun üzerine evi kiralayan kişiyi arasa da ulaşamadı. Sahte ev ilanıyla dolandırıldığını anlayan şarkıcı Ebru Elver polis merkezine giderek evi kiralayan kişiden şikayetçi oldu.

"30 BİN TL ÖDEME YAPTIM"

Emlak dolandırıcılığına maruz kaldığını söyleyen Ebru Elver yaşadıklarını şöyle anlattı, "Talihsiz bir olay yaşadık. 15 gün sonra oturduğum evden çıkmam gerekiyor. Bu nedenle Moda'da bir ev tuttum. Aradım. Buluştuk bana evi gösterdi. Evin içinde bayağı bir tadilat durumu vardı ve o yüzden kirayı da düşürdük. 6 aylık kirayı peşin verdim. Kontratımızı yaptık, imzalarımızı attık. Parayı aldı benden. 10 gün sonra eve gitmeye karar verdim. Evde birinin olduğunu gördüm. 'Ben buraya 15 gün sonra taşınacağım' dedim. 'Mümkün değil. Burası benim evim' dedi. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. 30 bin liraya yakın ödeme yaptım. Evi kiraladığım kişiyi bulamıyoruz şu an. Enteresan bir şekilde arıyor, 'abla şu gün bugün yatıracağım' diye. Oyalamak için muhtemelen arıyor. Buradan sesleniyorum herkese lütfen dikkat edin, ev tutarken. Hayat maalesef güvenmemeyi öğretiyor insanlara. Keşke böyle olmasaydı ama yapacak bir şey yok."