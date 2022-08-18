MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın olay görüntüleri! Yıllar önce Yemekteyiz'de yarışmış - Son Dakika
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MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın olay görüntüleri! Yıllar önce Yemekteyiz'de yarışmış

18.08.2022 09:06
MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın olay görüntüleri! Yıllar önce Yemekteyiz'de yarışmış

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya'nın bir zamanlar Yemekteyiz programında yarışmacı olarak yer aldığı görüntüler olay oldu. Yarışmacıların bir hayli çekindiği Mehmet Şef'in bu halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de jüri olarak yer alan Türkiye'nin en ünlü şeflerinden olan Mehmet Yalçınkaya'nın Yemekteyiz programıyla ünlendiğini biliyor muydunuz?

YARIŞMADA YİNE ŞEF OLARAK YER ALDI

Masterchef'te sert tavırlarıyla yarışmacıların çekindiği Mehmet Yalçınkaya'nın Yemekteyiz adlı yarışma programının o dönem yayınlanan bölümlerde ünlü şefler yarışmacı olarak kozlarını paylaşmıştı.

MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın olay görüntüleri! Yıllar önce Yemekteyiz'de yarışmış

O DÖNEMKİ KADRODAKİ İSİMLER

Executive şef Burçin Acar, Türkiye Avrasya Aşçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi executive şef ve aynı zamanda eğitmen Muhsin Ertürk, Türkiye Aşçılar Federasyonu üyesi ve Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği Yönetim Kurulu Eğitmen Şefi ve Şefler Platformu yönetim kurulu üyesi Erdem Dırbalı'nın yer aldığı yarışmaya Mehmet Şef, Türkiye Aşçılar Federasyonu üyesi, Euro Türk takım kaptanı ve 2008 Dünya Aşçılar Olimpiyatları A kategorisi dünya üçüncüsü unvanlarıyla katılmıştı.

MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın olay görüntüleri! Yıllar önce Yemekteyiz'de yarışmış
MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın olay görüntüleri! Yıllar önce Yemekteyiz'de yarışmış
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Son Dakika Magazin MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın olay görüntüleri! Yıllar önce Yemekteyiz'de yarışmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın olay görüntüleri! Yıllar önce Yemekteyiz'de yarışmış - Son Dakika
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