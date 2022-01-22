Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve müzik çalışmaları yapan Merve Boluğur, son dönemde Erkan Şen ile yaşadığı aşkla gündeme geliyordu. "Tatlı sürprizler yapan özetle eril, enerjisi yüksek kumral adam seviyorum" diyerek dikkat çeken Merve Boluğur'un bu ilişkisi de kısa sürdü.
Çiftin ayrılığını, Instagram ele verdi. Erkan Şen, sevgilisi Merve Boluğur'u Instagram hesabından takipten çıktı. Dün akşam bir mekandan çıkarken görüntülenen Erkan Şen, basın mensuplarının ısrarlı soruları üzerine ilişkisi hakkında konuştu. Ayrıldıklarını doğrulayan Şen, "Evet haberler doğru, ilişki bitmiştir" dedi.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Üç ay sürdü! Merve Boluğur ve Erkan Şen çifti ayrıldı - Son Dakika Magazin