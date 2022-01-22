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Üç ay sürdü! Merve Boluğur ve Erkan Şen çifti ayrıldı - Son Dakika

Üç ay sürdü! Merve Boluğur ve Erkan Şen çifti ayrıldı

22.01.2022 14:50

Yaklaşık 3 aydır işletmeci Erkan Şen ile aşk yaşayan oyuncu Merve Boluğur, aradığı mutluluğu yine bulamadı. Bir mekandan çıkarken görüntülenen Şen, "İlişki bitmiştir" diyerek ayrıldıklarını duyurdu.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve müzik çalışmaları yapan Merve Boluğur, son dönemde Erkan Şen ile yaşadığı aşkla gündeme geliyordu. "Tatlı sürprizler yapan özetle eril, enerjisi yüksek kumral adam seviyorum" diyerek dikkat çeken Merve Boluğur'un bu ilişkisi de kısa sürdü.

"İLİŞKİ BİTMİŞTİR"

Çiftin ayrılığını, Instagram ele verdi. Erkan Şen, sevgilisi Merve Boluğur'u Instagram hesabından takipten çıktı. Dün akşam bir mekandan çıkarken görüntülenen Erkan Şen, basın mensuplarının ısrarlı soruları üzerine ilişkisi hakkında konuştu. Ayrıldıklarını doğrulayan Şen, "Evet haberler doğru, ilişki bitmiştir" dedi.

Merve Boluğur ve Erkan Şen çifti ayrıldı
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Merve Boluğur, Erkan Şen, Instagram, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Üç ay sürdü! Merve Boluğur ve Erkan Şen çifti ayrıldı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Üç ay sürdü! Merve Boluğur ve Erkan Şen çifti ayrıldı - Son Dakika
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