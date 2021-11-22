Üç Kızkardeş dizisinde isimler netleşiyor: Reha Özcan, Veda Yurtsever, İclal Aydın!

Dizide Rüçhan karakterini canlandıracak olan Veda Yurtsever; hazırlıklar ile ilgili yaptığı paylaşımda "Ayvalık'ta evler hazırlanıyor. Oyuncu kadrosu aşağı yukarı tamam. Teknik ekip kurulmuş. Offf ne heyecan" dedi.

Hazırlıklara ilişkin arkadaki panoya ilgi bilgi veren Yurtsever; Sadık karakterini Reha Özcan'ın, Nesrin karakteriniromanın yazarı İclal Aydın'ın, Rüçhan karakterini de kendisinin oynayacağını belirterek "Üç kızkardeşi kimin oynacağı sürpriz, haftaya" diye yazdı.