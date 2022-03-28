Üç Kuruş bu akşam ekranlarda! Efe, Leyla'ya evlenme teklifi ediyor! - Son Dakika
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Üç Kuruş bu akşam ekranlarda! Efe, Leyla'ya evlenme teklifi ediyor!

28.03.2022 12:39
Üç Kuruş bu akşam ekranlarda! Efe, Leyla'ya evlenme teklifi ediyor!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Üç Kuruş'un yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Efe'nin Leyla'ya evlenme teklif ettiği tanıtımda Çetin ile Azade'nin yan yana olması dikkat çekiyor. Kartal, Bahar Ateş, Efe ve Çetin silahlı saldırıya uğrayınca gerilim giderek yükseliyor.

Ailesini korumak için mücadele veren Kartal'ın, adamlarla çatıştığı anlar nefes keserken yeni bölümün büyük sürprizi de tanıtımda izleyiciyle buluşuyor. Baybars'ın büyük oğlu Kılıç'ın dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden büyük bir heyecan bekleniyor. Kılıç Hicaz karakterini Necip Memili canlandıracak ve oyuncunun hikayeye güç katması bekleniyor. Yeni bölüm bu nedenle de birçok dizi hayranı tarafından merakla bekleniyor.

Üç Kuruş bu akşam ekranlarda! Efe, Leyla'ya evlenme teklifi ediyor!

'ÜÇ KURUŞ'UN 20. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kartal oğluna ve Bahar'a kavuşmanın heyecanını tam yaşayamadan, beklenmedik bir saldırı mutluluğuna gölge düşürür. Ateş'i ve Bahar'ı kaybetme korkusuyla deliren Kartal, intikam almak için harekete geçer. Çetin saldırıyı yapanın kim olduğunu öğrendiğinde Kartal'dan bir ricada bulunur. Kartal'ın yaşadığı saldırı Efe'yi de derinden etkiler.

Üç Kuruş bu akşam ekranlarda! Efe, Leyla'ya evlenme teklifi ediyor!

Sevdiği kadını kaybetme korkusuyla Leyla'ya gelen Efe, bu defa çok daha cesur davranır. Şahin, Azade'nin arkasından çevirdiği plan sonucunda onunla yüzleşir ama Azade'nin bile tahmin etmeyeceği bir planı devreye sokar. Kartal, Efe ve Çetin, Baybars'a büyük bir darbe indirmek için hazırlanırken hiç beklemedikleri biri onlara yardım eder. Baybars ise uğradığı hezimetlerin altından kalkabilmek için en ciddi hamlesini yapar ve oyunu tamamen değiştirecek bir adım atar.

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Üç Kuruş 20. Bölüm 2. Fragman Üç Kuruş 20. Bölüm 2. Fragman En son Çukur'da oynayan Necip Memili, Üç Kuruş'ta! En son Çukur'da oynayan Necip Memili, Üç Kuruş'ta!

Üç Kuruş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kuruş bu akşam ekranlarda! Efe, Leyla'ya evlenme teklifi ediyor! - Son Dakika


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