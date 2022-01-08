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Üç Kuruş dizisinde oynayan Aslıhan Malbora'nın asıl mesleği bambaşka çıktı! - Son Dakika

Üç Kuruş dizisinde oynayan Aslıhan Malbora'nın asıl mesleği bambaşka çıktı!

08.01.2022 16:30

Üç Kuruş dizisindeki rolüyle gündemden düşmeyen Aslıhan Malbora'nın asıl mesleğini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. 27 yaşındaki Malbora üniversitede Gıda ve Kimya Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi ancak bu yolda ilerlemek yerine oyunculuğu tercih etti.

Başrollerini Ekin Koç ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı Üç Kuruş dizisinde Leyla karakterini canlandıran Aslıhan Malbora'nın hayatı da merak konusu oldu. 2017 yılında oyunculuğa başlayan Malbora'nın asıl mesleği ise bambaşka.

ASIL MESLEĞİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

27 Mart 1995 yılında Afyon'da doğan güzel oyuncu, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini de yine burada tamamladı. Yükseköğrenime devam etmek içinse 2012 yılında İstanbul'a gitti ve İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Üniversite eğitimi devam ederken,, Akademi 35.5 Sanat Evi'nde bir yıl temel oyunculuk, hareket ve sahne dersleri aldı.

Aslıhan Malbora'nın asıl mesleği bambaşka çıktı! Meğer kimya mühendisliğini okumuş
Aslıhan Malbora'nın asıl mesleği bambaşka çıktı! Meğer kimya mühendisliğini okumuş
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Uraz Kaygılaroğlu, Aslıhan Malbora, Ekin Koç, Üç Kuruş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kuruş dizisinde oynayan Aslıhan Malbora'nın asıl mesleği bambaşka çıktı! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Üç Kuruş dizisinde oynayan Aslıhan Malbora'nın asıl mesleği bambaşka çıktı! - Son Dakika
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