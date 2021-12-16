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Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, ettiği küfürle kahkahalar attırdı - Son Dakika

Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, ettiği küfürle kahkahalar attırdı

16.12.2021 15:03

Üç Kuruş dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Malbora, İbrahim Selim'in programında en sevdiği küfrü söyleyince stüdyodakiler kahkahaya boğuldu.

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade ve Nursel Köse gibi isimlerin paylaştığı Üç Kuruş dizisinde rol alan Aslıhan Malbora, İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programa konuk oldu. Samimi açıklamalar yapan güzel oyuncu, zaman zaman izleyicileri güldürdü.

ETTİĞİ KÜFÜR KAHKAHAYA BOĞDU

İbrahim Selim'in "En sevdiğin küfür ne?" sorusuna cevapsız kalamayan oyuncu, "Kalabalık önünde küfür etmeyeyim deyip yardırıyormuşum. Bunu bir Trakyalı arkadaşımdan duymuştum. Bana sempatik geliyor" diyerek küfür etti. Güzel oyuncunun küfür ettiği anlarda başta İbrahim Selim olmak üzere yapım ekibi ve izleyiciler kahkahaya boğuldu.

Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, ettiği küfürle kahkahaya boğdu

SOYADININ HİKAYESİNİ ANLATTI

Soyadının hikayesini de anlatan Aslıhan Malbora, "Milli Mücadele zamanlarında atalarım mallarını kaybetmiş. Mallarının alabora olmasından geliyor. Aslında birleşik isim ama ciddi bir ses benzerliği var" dedi.

"SEVGİLİMLE 8 YILDIR BERABERİZ"

Üniversitede tanıştığı erkek arkadaşıyla 8 yıllık bir ilişkisi olduğunu belirten Malbora, "Sevgilinin günlüğünü okur musun?" sorusuna, "8 yıldır beraberiz. Ben onun günlüğünü yazarım" cevabını verdi.

Oyunculuk kariyerine 2017 yılında Seven Ne Yapmaz dizisiyle başlayan Malbora, şimdilerde Üç Kuruş dizisinde Leyla karakterini canlandırıyor.

Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, ettiği küfürle kahkahaya boğdu
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, ettiği küfürle kahkahaya boğdu
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, ettiği küfürle kahkahaya boğdu
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, ettiği küfürle kahkahaya boğdu
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, ettiği küfürle kahkahalar attırdı

Aslıhan Malbora, İbrahim Selim, Üç Kuruş, Youtube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, ettiği küfürle kahkahalar attırdı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, ettiği küfürle kahkahalar attırdı - Son Dakika
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