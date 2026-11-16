Ufuk Beydemir'in bebeği erken doğuyor: Konserini erteleyip Hollanda'ya uçtu - Son Dakika
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Ufuk Beydemir'in bebeği erken doğuyor: Konserini erteleyip Hollanda'ya uçtu

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Ufuk Beydemir\'in bebeği erken doğuyor: Konserini erteleyip Hollanda\'ya uçtu
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1 yorum

Şarkıcı Ufuk Beydemir, Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs ile bekledikleri bebeğin doğumunun planlanandan çok erken başladığını duyurdu. Hollanda'ya gitmek üzere yola çıkan Beydemir, 18 Kasım'daki konserini erteledi ve "Dualarınızı bekliyorum" dedi. Bebeğin ve anne adayının sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.

"Ay Tenli Kadın" şarkısıyla tanınan ünlü müzisyen Ufuk Beydemir, baba olmak için gün sayarken sevenlerini endişelendiren bir açıklama yaptı. Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs ile bebek bekleyen Beydemir, doğumun planlanandan çok daha erken başladığını duyurdu. Apar topar Hollanda'ya gitmek üzere yola çıkan sanatçı, konserini erteleyerek sevenlerinden dua istedi.

Ufuk Beydemir'in bebeği erken doğuyor: Konserini erteleyip Hollanda'ya uçtu

BEBEKLERİ BEKLENENDEN ÇOK ERKEN DOĞACAK

Geçtiğimiz aylarda baba olacağını açıklayan Ufuk Beydemir, bebeğinin beklenenden çok daha erken dünyaya gelmek üzere olduğunu duyurdu. Hollandalı meslektaşı Sharon Kovacs ile ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Beydemir, hastaneye yetişebilmek için Hollanda'ya uçtuğunu açıkladı.

Ufuk Beydemir'in bebeği erken doğuyor: Konserini erteleyip Hollanda'ya uçtu

KONSERİNİ ERTELEDİ, DUA İSTEDİ

Yaşanan gelişme üzerine 18 Kasım'da gerçekleştirmeyi planladığı konseri ertelemek zorunda kalan Beydemir, sevenlerine şu sözlerle seslendi:

"Bebeğimiz beklenenden çok erken dünyaya gelmek üzere ve hastaneye yetişmek için Hollanda'ya uçuyorum. Bu yüzden 18'inde yapmayı planladığımız konserimizi ertelemek zorundayız. Sizleri seviyorum, dualarınızı bekliyorum"

Bebeğin ve anne adayının sağlık durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Ufuk BeydemirHollandaMagazinBebekSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ay kural Ay kural:
    Harika bir sanatçı... Ama ay tenli kadın şarkısında bir de miyavlamasa iyi olacak :) 0 0
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SON DAKİKA: Ufuk Beydemir'in bebeği erken doğuyor: Konserini erteleyip Hollanda'ya uçtu - Son Dakika
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