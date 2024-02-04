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Ünlü isimler deprem bölgesinde moral ziyareti yaptı - Son Dakika
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Ünlü isimler deprem bölgesinde moral ziyareti yaptı

Ünlü isimler deprem bölgesinde moral ziyareti yaptı

Sanat ve TV camiasının sevilen isimleri Serkan & Ebru Çağrı, Züleyha Ortak, Melike Öcalan, Suna Aydın, Mustafa Gökay Ferah, Naz Şimşek Antep - Nurdağı ve Maraş - ŞekerIba ilçelerini ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda gerçekleşen ziyarette, depremzedelerle sohbet edildi, ikramlar yapıldı ve moral verildi. Ziyarette yer alan ünlü isimler, konteyner kentte yaşayan vatandaşlara destek olmak amacıyla bir araya geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı ve TRT müzik programcısı Züleyha Ortak, depremzedelerle buluşarak moral verdiklerini belirtti. İki ilçedeki konteyner kentlerde 300 aile ziyaret edildi ve birlikte şarkılar söylendi. Ünlü klarnet virtüözü Serkan Çağrı ise müzikle motivasyon sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. MasterChef yarışmacısı Suna Aydın, yaraların sarıldığını ve normalleşmenin başladığını dile getirerek depremzedelerin mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini söyledi. Oyuncu Melike Öcalan ise moral motivasyona ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, depremzedelerin istekli ve mutlu olmasıyla kendilerinin de mutlu olduğunu belirtti.

04.02.2024 14:11
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Sanat ve TV camiasının sevilen isimleriSerkan & Ebru Çağrı, Züleyha Ortak, Melike Öcalan, Suna Aydın, Mustafa Gökay Ferah, Naz Şimşek Antep - Nurdağı ve Maraş - ŞekerIba ilçelerini ziyaret etti. Ziyarette ikramlar yapıldı, depremzedeler ile sohbet edildi, kahve içildi…

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda deprem bölgesine ziyarete gelen ünlü isimler, konteyner kentte yaşayan vatandaşlara moral verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı ve TRT müzik programcısı Züleyha Ortak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda, depremin ilk haftasından bu yana ünlü isimleri depremzedelerle buluşturarak moral verdiklerini söyledi.

İKİ İLÇEDEKİ KONTEYNER KENTLERDE 300 AİLE ZİYARET EDİLDİ

İki ilçedeki konteyner kentlerde 300 aileye ziyarette bulunduklarını belirten Ortak, "Depremin birinci yıl dönümü dolayısıyla geldik. Onlar bizi görünce o kadar mutlu oluyorlar ki bugün de çok eğlendik. Birlikte şarkılar söyledik. Mustafa Gökay Ferah, onlara tulum çaldı ve biz de hediyelerimizi teslim ettik. Aslında acıları hala taze ama onların yüzünü güldürünce biz de mutlu oluyoruz. Bizim bir gönül bağımız oldu." dedi.

Klarnet virtüözü, televizyoncu Serkan Çağrı; "Kendimizce çocuklara, ailelere motivasyon vermeye çalışıyoruz onların acılarını dindirebilecek motivasyonu bildiğimiz işleri yaparak müziğimizle bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz"

MasterChef yarışmacısı Suna Aydın da yaraların önceki yıla göre sarıldığını ve normalleşmenin başladığını, bu ziyaretlerde depremzedelerin mutluluğunun kendileri de mutlu ettiğini dile getirdi. Oyuncu Melike Öcalan ise artık moral motivasyona ihtiyaç olduğunun altını çizerek "Önceki döneme göre çok daha güzel ve moralli gördüm. Yeni bebek bekleyenleri gördüm. Az önce bir çocuk bana bir daha gelecek misiniz? diye sordu. Geleceğimizi söyledim ama bu kez ne zaman geleceksiniz? diye tarih istedi. Onlar böyle istekli ve mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Magazinkolik

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