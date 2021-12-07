Ünlü isimler, sosyal medya üzerinden İbrahim Tatlıses'e Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmesine tepki gösterdi

Önceki akşam 47'incisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri yaşanan olaylar konuşulmaya devam ediyor. Gecede ödül alan birçok ünlü kadın, konuşmalarında kadına şiddet, taciz ve cinayete dikkat çekti. Bı konuşmaların ardından da yıllar önce adı birçok kadına şiddet haberleriyle gündeme gelen İbrahim Tatlıses'e Yaşam Boyu Onur Ödülü verildi.

TATLISES'E ÖDÜL VERİLMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Tatlıses'in ödül alması da sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Peş peşe paylaşımlar yaparak Tatlıses'in adının karıştığı kadına şiddet haberlerini gündeme getiren ünlü isimler, tepki gösterdi.

ÜNLÜ İSİMLER PEŞ PEŞE PAYLAŞIM YAPTI

Instagram hesabından "Kadına şiddete hayır" sloganıyla paylaşım yapan oyuncu Sedef Avcı, "Bir sanatçıya Yaşam Boyu Onur Ödülü verilecekse icra ettiği sanatın örnek olması dışında davranışlarının da topluma örnek olması gerekir. Neyi onurlandırıyoruz acaba toplum olarak" dedi.

Şarkıcı Gaye Su Akyol da "Yaşam mı boyu onu ödülü? Vay be.. Hazır vermişken elinizi korkak alıştırmayın ya. Weinstein'a kültür bakanlığı, Epstein'a iyi niyet elçiliğini verin gitsin" ifadelerini kullandı.

Komedyen Kaan Sekban ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bir tarafta kadın gücü, kadına şiddete hayır falan mesajları verilen ödül töreninde İbrahim Tatlıses Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı. Seneye de Mehmet Ali Erbil'e verin. Canım Türkiye'm"

İzzet Çapa ise "Kadına şiddetin ayyuka çıktığı bir zamanda Tatlıses'in geçmiş vuukuatlarını görmezden gelip... Yaşam Boyu Onur Ödülü ona veriliyorsa kendi payıma bu defa bütün şarkılarını ayakta alkışladığım İbrahim Tatlıses'i alkışlamama hakkımı kullanıyorum."