Üye Girişi
Ünlü isimler, sosyal medya üzerinden İbrahim Tatlıses'e Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmesine tepki gösterdi - Son Dakika

Ünlü isimler, sosyal medya üzerinden İbrahim Tatlıses'e Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmesine tepki gösterdi

07.12.2021 16:17
Ünlü isimler, sosyal medya üzerinden İbrahim Tatlıses'e Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmesine tepki gösterdi

Önceki akşam düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde İbrahim Tatlıses'e Yaşam Boyu Onur Ödülü verildi. Sedef Avcı, Gaye Su Akyol ve İzzet Çapa gibi ünlü isimler de Tatlıses'in geçmişteki kadına şiddet olaylarını hatırlatarak ödül verilmesine sosyal medyadan tepki gösterdi.

Önceki akşam 47'incisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri yaşanan olaylar konuşulmaya devam ediyor. Gecede ödül alan birçok ünlü kadın, konuşmalarında kadına şiddet, taciz ve cinayete dikkat çekti. Bı konuşmaların ardından da yıllar önce adı birçok kadına şiddet haberleriyle gündeme gelen İbrahim Tatlıses'e Yaşam Boyu Onur Ödülü verildi.

TATLISES'E ÖDÜL VERİLMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Tatlıses'in ödül alması da sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Peş peşe paylaşımlar yaparak Tatlıses'in adının karıştığı kadına şiddet haberlerini gündeme getiren ünlü isimler, tepki gösterdi.

ÜNLÜ İSİMLER PEŞ PEŞE PAYLAŞIM YAPTI

Instagram hesabından "Kadına şiddete hayır" sloganıyla paylaşım yapan oyuncu Sedef Avcı, "Bir sanatçıya Yaşam Boyu Onur Ödülü verilecekse icra ettiği sanatın örnek olması dışında davranışlarının da topluma örnek olması gerekir. Neyi onurlandırıyoruz acaba toplum olarak" dedi.

Ünlü isimler, İbrahim Tatlıses'e Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmesine tepki gösterdi

Şarkıcı Gaye Su Akyol da "Yaşam mı boyu onu ödülü? Vay be.. Hazır vermişken elinizi korkak alıştırmayın ya. Weinstein'a kültür bakanlığı, Epstein'a iyi niyet elçiliğini verin gitsin" ifadelerini kullandı.

Ünlü isimler, İbrahim Tatlıses'e Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmesine tepki gösterdi

Komedyen Kaan Sekban ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bir tarafta kadın gücü, kadına şiddete hayır falan mesajları verilen ödül töreninde İbrahim Tatlıses Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı. Seneye de Mehmet Ali Erbil'e verin. Canım Türkiye'm"

Ünlü isimler, İbrahim Tatlıses'e Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmesine tepki gösterdi

İzzet Çapa ise "Kadına şiddetin ayyuka çıktığı bir zamanda Tatlıses'in geçmiş vuukuatlarını görmezden gelip... Yaşam Boyu Onur Ödülü ona veriliyorsa kendi payıma bu defa bütün şarkılarını ayakta alkışladığım İbrahim Tatlıses'i alkışlamama hakkımı kullanıyorum."

Ünlü isimler, İbrahim Tatlıses'e Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmesine tepki gösterdi
Ünlü isimler, sosyal medya üzerinden İbrahim Tatlıses'e Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmesine tepki gösterdi

İbrahim Tatlıses, Kadına şiddet, Gaye Su Akyol, Sedef Avcı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü isimler, sosyal medya üzerinden İbrahim Tatlıses'e Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmesine tepki gösterdi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler 16:13 Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler
Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti 16:11 Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı 16:07 Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı İYİ Partili Aydın: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz 15:35 İYİ Partili Aydın: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! 15:32 Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! Son dakika! Burundi'de hapishanede çıkan yangında 38 mahkum yanarak öldü 15:18 Son dakika! Burundi'de hapishanede çıkan yangında 38 mahkum yanarak öldü Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu 14:24 Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu 13:58 Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu

Son Dakika Haberleri
16:17 Ünlü isimler, sosyal medya üzerinden İbrahim Tatlıses'e Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmesine tepki gösterdi
16:15 AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi
16:13 Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler
16:11 Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti
16:08 İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor!
15:46 Şarkıcı Sıla organlarını bağışladı: Birine hayat veririm umuduyla
15:35 Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!
15:34 İYİ Partili Aydın: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz
15:33 Berfu Yenenler ile fenomen Pelin Kaya arasında kıyafet kavgası
15:31 Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!
AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi         
16:15
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Burak Elmas'a kılıç çekti: İddialarınızı ispatlayın Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Burak Elmas'a kılıç çekti: İddialarınızı ispatlayın         
16:12
İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor!         
16:08
Başkan Maçoğlu, 12 kişilik avcı grubunu Tunceli'den kovdu: Derhal ilimizi terk edin Başkan Maçoğlu, 12 kişilik avcı grubunu Tunceli'den kovdu: Derhal ilimizi terk edin         
15:49
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
2019 yerel seçimlerinde CHP'nin kıl payı kazandığı ilçe AK Parti'ye geçti 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin kıl payı kazandığı ilçe AK Parti'ye geçti         
15:31
Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü         
14:34
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Bakan Soylu'nun öldürüldüğünü duyurduğu teröristin kaldığı ev görüntülendi Bakan Soylu'nun öldürüldüğünü duyurduğu teröristin kaldığı ev görüntülendi         
13:43
Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi         
13:18
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı         
12:29
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 16:26:31. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü isimler, sosyal medya üzerinden İbrahim Tatlıses'e Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmesine tepki gösterdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement