Ünlü markalar dünyaya açılmak için İstanbul'u merkez seçiyor

İSTANBUL - Filistinli ünlü giyim markası İstanbul'da bulunan şubesinde ürettiği tesettür giyim ürünlerini e-ticaret yoluyla yurtdışına satarak dünyaya açıldı. Taleplerin artmasıyla birlikte siparişlere yetişemediklerini dile getiren firma yetkilileri, "Dünya genelinde ünlü bir marka olmak istiyoruz" dedi.

Filistinli ünlü giyim markası "Yafa Brand" Şişli'de bulunan şubelerinden ürün satarak işe başladı, taleplerin de artmasıyla önce yurtiçine ardından da yurtdışı pazarlarına açıldı. İç pazarda e-ticaret yoluyla yakaladıkları başarıyı şimdilerde yurtdışı pazarlarında yakalamak isteyen firma ortaklarından Muhammed Latif Sarraf, "E-ticaret üzerinden iç ve dış piyasa olarak çalışıyoruz. İşimizi daha da fazla büyütmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Şu anda ürünlerimiz 15 - 20 ülkeye gidiyor dünya genelinde ünlü bir marka olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Dünya genelinde ünlü bir marka olmak istiyoruz"

Dünya genelinde çalışmak istediklerini dile getiren Sarraf, "Biz bu firmayı açarken küçükten başladık. Bu kadar büyüyeceğini bilmiyorduk. Bu durum bizi çok mutlu etti. Ürünlerimiz dünya genelinde çok ünlü oldu. Şu anda bizim ürünler bir anda her taraftan ilgi çekmeye başladı. Ürünlerimiz tesettür giyim, özellikle sosyete tesettür giyim olarak geçiyor. Türkiye ve dünya genelinde uyumlu ürünler. Arap ülkelerine daha uyumlu. İlk olarak ihracatla başladık. Sonrasında iç piyasada da ilgi görmeye başladık. Biz de e-ticaret üzerinden iç ve dış piyasa olarak çalışıyoruz. İşimizi daha da fazla büyütmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Dünya genelinde ünlü bir marka olmak istiyoruz. Ünlüler de bizden ürün almaya başladılar. Biz özel tasarımlar da yapıyoruz. Üzerinde baya durduk. Bugün de Wilma Hanım geldi. Bizden hem ürün seçecek hem de çekimlerimizi gerçekleştirecek. Bunların daha fazlası da olacak, önümüzdeki aylarda farklı isimlerle de çalışacağız. Projemizi büyütmeye çabalıyoruz. Şu anda bizim şirketimiz 5 yıllık bir şirkettir. Önceleri insanlar güvenmiyordu, sonrasında ürünleri alıp kullanan müşterilerimiz memnun kaldığı için herkes birbirine önerdi. Hiçbir şekilde şikayet olmadı ve olmaz da inşallah. Ürünlerimizin arkasındayız" dedi.

"Şu anda ürünlerimiz 15 - 20 ülkeye gidiyor"

Yurtdışından pek çok ülkeden sipariş aldıklarını dile getiren Sarraf, "Arap ülkeleri olmak üzere Dubai, Katar olsun hatta Avrupa ülkelerinden bile sipariş alıyoruz. Zengin ve ünlü insanlar bizim kıyafeti beğendiği için o tarz da Türkiye piyasasında çok bulunmadığı için baya bir istek geliyor. Biz de daha özen göstererek siparişlerimizi hazırlıyoruz. Şu anda ürünlerimiz 15 - 20 ülkeye gidiyor. Talep çok var. 30-35 ülkeden talep var. Şu anda bizim göndereceğimiz sadece 20 ye yakın ülke var. Aile şirketi gibiyiz. Bizim ortağın hanımı zaten tasarımcı. Aynı zamanda biz ürünü diktiğimiz zaman, bir insanın üzerinde nasıl güzel duracak diyerek çalışıyoruz. Bizim ürünlerimiz her şeyiyle özel yapım ve el işlemelidir. Bizim diğer şirketlerden farkımız ise bizim firmamızda a'dan z'ye kadar bütün ürünlerin olmasıdır" diye konuştu.

"Bu kıyafetle kendimi bir prenses gibi hissediyorum"

Firmanın katalog çekimlerine katılan oyuncu Wilma Elles, "Çok mutluyum. Çok yetenekli bir tasarımcıyla birlikteyim. Ben buraya gelince markanın niye bu kadar talep aldığını anladım. Çünkü gerçekten tasarımlar muhteşem. Şu anda kendimi bir prenses gibi hissediyorum. Ben aslında az önceki mavi elbiseyi de çok beğenmiştim. Bütün tasarımlara teker teker baktım ve hepsi çok güzeller. Ben hep diyorum, aslında kıyafeti beğenmek önemli ama başkalarının da beğenmesi önemli. Ortama göre uygun giyinmek lazım. Burada da bütün ortamlar için her türlü seçenek var. Ben de hobi olarak tasarım yapıyorum. Şimdi de kafamda bir tasarım var. Muhammed Bey de onu benim için dikecek. Teşekkürler" dedi.