Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı - Son Dakika
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Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı

Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı
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İddialı tarzıyla tanınan model ve oyuncu Brooks Nader, kumsalda yürürken kıyafetinin azizliğine uğrayarak frikik verdi.

Dünyaca ünlü model Brooks Nader, tatil yaptığı kumsalda yürürken büyük bir kıyafet azizliği yaşadı. Derin V yakalı leopar desenli bir tulum giyen Nader, sütyen kullanmamayı tercih etti. Ancak ünlü yıldız sahilde hareket ederken kıyafetinin kayması sonucu frikik verdi.

Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı

 Yaşadığı kazaya rağmen keyfini bozmayan Nader, sahil şeridinde öğle yemeği yedi, denizin tadını çıkardı ve bölgenin ikonik mekanlarında vakit geçirdi.

Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı

İDDALI TARZIYLA BİLİNİYOR

Bu kaza, düzgün fiziğini sergilemekten çekinmeyen Nader'ın ilk iddialı kıyafet tercihi değil. Sarışın güzel, geçen hafta da Jessica Alba ve Jake Paul gibi isimlerin katıldığı bir partide oldukça mini bir etek ve beyaz crop tişörtle boy göstermişti.

Modellik kariyerinin yanı sıra oyunculukta da adından söz ettiren Brooks Nader, geçtiğimiz Mart ayında efsanevi dizi Baywatch'un (Sahil Güvenlik) yeni versiyonunun kadrosuna seçilmişti. Fox'un haberine göre ünlü isim, dizide Zuma plajı cankurtaranlarının kaptanı "Selene" karakterine hayat verecek.

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı - Son Dakika
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