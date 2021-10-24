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Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi - Son Dakika

Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi

24.10.2021 11:08

Diriliş Ertuğrul'da Artuk karakterine hayat veren Ayberk Pekcan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. Ünlü oyuncu sırt ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi.

Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı dizilerinden tanıdığımız 51 yaşındaki oyuncu Ayberk Pekcan, sırt ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, aldığı haberle dünyası başına yıkıldı.

KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Ayberk Pekcan, yapılan tetkikler sonrasında kanser olduğunu öğrendi. Tümörün karaciğer ve böbrek üstü bezlerine sıçradığını söyleyen oyuncu, kemoterapiye başladığını söyledi.

Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan, sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi

"BAŞLANGIÇ EVRELERİNDE HİÇ BELİRTİ VERMEDİ"

Usta oyuncu, "Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben Akciğer Kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla."

Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan, sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi
Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan, sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi
Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi
Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi
Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi

Kurtlar Vadisi, Yaprak Dökümü, Ayberk Pekcan, Kanser, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi - Son Dakika
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