Ünlü Oyuncu Bade İşçil'den Şaşırtan Aşk Hayatı Açıklaması - Son Dakika
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Ünlü Oyuncu Bade İşçil'den Şaşırtan Aşk Hayatı Açıklaması

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Ünlü oyuncu Bade İşçil, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Uzun bir süredir aşk hayatında aradığını bulamayan oyuncu Bade İşçil, ''Kimseyi kendime layık görmüyorum'' açıklamasıyla şaşırttı.

21.11.2024 15:05  Güncelleme: 15:15
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Bade İşçil, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. 2013-2016 yılları arasında iş insanı Malkoç Sulalp ile evli kalan ve Azur adında bir oğlu olan ünlü oyuncu, aşk hayatıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Ünlü oyuncu "Bir ilişkim yok. Olması için de çabam yok. Aramıyorum. Aşka küsmedim. Herhalde kimseyi kendime layık görmüyorum. Tanışıp bir şey hissettiğim biri olmadı" dedi.

''ALLAH MUHTAÇ ETMESİN'

İşçil, Elçin Sangu'nun sette erkek ve kadın başrol oyuncuların eşit olmadığını açıklamasına, "İnsanın olduğu yerde iyi de kötü var. Set ortamı askerlik gibi. Zor ve iyi şartları var. Birlikte mesai harcıyoruz. Birbirinizi sevmiyor olabilirsiniz ama uyum sağlamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İstemediğiniz bir projeyi ücreti iyi diye kabul eder misiniz?" sorusuna ise şu cevabı verdi;

"İhtiyacım ve borcum varsa. Ne iş olsa yapacağız. Allah muhtaç etmesin"

Ünlü Oyuncu Bade İşçil\'den Şaşırtan Aşk Hayatı Açıklaması

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Son Dakika Magazin Ünlü Oyuncu Bade İşçil'den Şaşırtan Aşk Hayatı Açıklaması - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    Neresi ünlü sıradan biri 4 1 Yanıtla
  • Kemsl:
    bade ye bastım 0 0 Yanıtla
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