"ACIMIZ TARİFSİZ"
Ünlü oyuncunun yakınları ve sevenleri, son göreverini yerine getirmek için Üsküdar Şakirin Camii'ndeydi.
Cenaze töreninde taziyeleri kabul eden Öztan'ın oğlu, "Üzgünüm, ne diyebilirim ki? Acımız tarifsiz, annemi sonsuzluğa uğurluyoruz. Sevenlerimiz yalnız bırakmadı, katılan herkese teşekkür ederim" dedi.
Cenazeye sanat dünyasından; Perihan Savaş, Serdar Gökhan, Safiye Soyman, Nuri Alço, Meral Konrat, Engin Çağlar, Nilüfer Aydan, Tuğba Özay ve Bora Gencer katıldı.
Bahar Öztan, ikindi sonrası kılınan cenaze namazı sonrası dualarla sonsuzluğa uğurlanarak, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Son Dakika › Magazin › Ünlü Oyuncu Bahar Öztan'ın Cenazesi Dualarla Uğurlandı - Son Dakika
Ofis çalışanları zam isteyince müdürleri Hayati, stajyer olarak Hüseyin'i işe alır. Hüseyin'in yapay zeka ile işleri hızlıca halletmesi sonucu Hayati herkesi işten çıkarır. Ancak patron İbrahim'in gelmesiyle işler tersine döner. Hayati'nin arkadaşı Fikri, Mesut hakkındaki gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışır. Bahadır'ın ilk orucunu tutması zor anlar yaşatır. Ozan'ın Hintli kız arkadaşı Çiçek ile evlilik adetleri sorun yaratır. Çiçek, fazla ilaç kullanımının zararlarını arkadaşlarına anlatmaya çalışır. Mesut'un eşi Burcu, yanlış anlamalar sonucu Mesut'tan ayrılmaya karar verir.
Kanser nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu Bahar Öztan'ın cenazesi, Şakirin Camisi'nde düzenlenen cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine, Öztan'ın ailesi, sevenleri ve birçok ünlü isim katıldı. Meslektaşları, Öztan'ın mücadeleci ve sevilen bir insan olduğunu vurgulayarak üzüntülerini dile getirdi.
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Bahar Öztan, uzun süredir mücadele ettiği kolon kanseri sonucu hayatını kaybetti. Cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Oğlu Yiğit Çolak, vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Cenaze törenine ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı.
Shakira, Punteria müzik videosunda Cardi B ile birlikte yer alarak cesur kıyafetler giydi. Şarkıcı, müzik klibinde düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Videoda Shakira ve Cardi B, şarkılarını seslendirirken performans sergiledi. İkili, gelecekteki işbirlikleri hakkında da konuştular.
Beyoncé, yeni albümü Cowboy Carter için üstsüz pozlar verdi. Şarkıcı, vücudunu yalnızca 'act ii BEYINCÉ' yazılı bir kuşakla örttü. 42 yaşındaki 28 Grammy ödüllü şarkıcı, Cowboy Carter'ın ikinci tanıtım görüntüsünde başka bir güzellik kemerinin altında üstsüz poz verdi, bu albümü sekizinci stüdyo albümü ve country müzikteki ilk deneyimi oldu.
Ankara'da belediye otobüsünün altında kalarak hayatını kaybeden ses sanatçısı Metin Çelik'in oğlu Mahsun Çelik, babasının girdiği bunalım sebebiyle otobüsün önüne bilerek atladığını söyledi. Olaydan yarım saat önce sosyal medya hesabından, 'Beni evlatlarımdan başkası affetmesin' şeklinde paylaşımda bulunan Çelik için Pir Sultan Abdal Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Megan Fox, partneri Machine Gun Kelly ile yaptıkları kan değişimi ritüelinin zararsız bir kan paktı olduğunu ve şeytani ritüellerle ilgisi olmadığını açıkladı. Fox, Kelly'yi 'ruh eşi' ve 'ikiz ruh' olarak nitelendirirken nişanlı olduklarına dair bir açıklama yapmadı.
Bruce Willis'in eşi model Emma Heming, Instagram'da 15. evlilik yıldönümünü tatlı bir fotoğrafla paylaştı. Fotoğrafta, Emma gülümserken, Bruce kendisini öpmek için eğiliyor. Emma, kocasının demansla olan mücadelesine değindi ve birliklerinin güçlü olduğunu vurguladı. Şubat 2023'te Bruce'a ön temporal demans teşhisi kondu.
Sizin düşünceleriniz neler ?