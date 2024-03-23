Ünlü Oyuncu Bahar Öztan\'ın Cenazesi Dualarla Uğurlandı

Partneri Machine Gun Kelly ile birbirlerinin kanını içen Megan Fox, "satanist ayinlere" " katıldığı yönündeki iddiaları yalanladı

Megan Fox, partneri Machine Gun Kelly ile yaptıkları kan değişimi ritüelinin zararsız bir kan paktı olduğunu ve şeytani ritüellerle ilgisi olmadığını açıkladı. Fox, Kelly'yi 'ruh eşi' ve 'ikiz ruh' olarak nitelendirirken nişanlı olduklarına dair bir açıklama yapmadı.