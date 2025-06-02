Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti
02.06.2025 15:21
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''Boardwalk Empire'' ve ''Daredevil'' dizilerindeki rolleriyle tanınan Amerikalı oyuncu Devin Harjes, kanser nedeniyle 41 yaşında New York'ta hayatını kaybetti. Ölüm haberi temsilcisi tarafından duyuruldu.

"Boardwalk Empire" ve "Daredevil" dizilerindeki rolleriyle tanınan oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi, temsilcisi tarafından NBC News'e doğrulandı.Harjes'in kış aylarında kanser teşhisi aldığı ve bu hastalığa bağlı komplikasyonlar nedeniyle New York'taki Mount Sinai West Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği açıklandı. Temsilcileri, oyuncunun hastalığına ilişkin başka bir ayrıntı paylaşmadı.

"CÖMET VE NAZİK BİR İNSANDI"

Harjes'in temsilcisi, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Her rolüne yüzde yüzünü veren, büyük bir inançla sanatını icra eden bir sanatçıydı. Kişiliğiyle ise cömert, nazik ve anlayışlıydı. Ailesine ve arkadaşlarına bağlıydı. Harika bir biniciydi ve hayvanlarla arasında adeta büyülü bir bağ vardı."

Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti

Batı Teksas'ta büyüyen Harjes, üniversitede oyunculuk eğitimi aldıktan sonra kariyerine Dallas-Fort Worth tiyatro sahnesinde başladı. Daha sonra New York'a taşınarak sanat yaşamına burada devam etti.

TELEVİZYON VE SİNEMA KARİYERİ

Harjes, "Boardwalk Empire" dizisinin ikinci sezonunda boks efsanesi Jack Dempsey'i canlandırdı. Netflix yapımı "Manifest" dizisinde uyuşturucu çetesi üyesi Pete Baylor rolüyle dokuz bölüm boyunca ekranlarda yer aldı. "Daredevil" dizisinde Rikers Adası'nda görevli hemşire Oscar karakterine, "Gotham"da ise banka güvenlik görevlisi Clyde'a hayat verdi. Ayrıca "Blue Bloods", "Orange Is the New Black", "Elementary" ve "FBI" gibi yapımlarda da rol aldı.

BAĞIMSIZ SİNEMADA DA ÖNE ÇIKTI

Teksas'ın Lubbock kentinde 1983 yılında doğan Harjes, ilk olarak atlarla ilgilenmeye başladı. Ancak bu ilgisini geride bırakıp Dallas-Fort Worth tiyatro sahnelerinde oyunculuk kariyerine adım attı. Ardından New York'a taşınarak öğrenci filmleri ve off-Broadway yapımlarında yer aldı. "The Forest is Red" adlı filmdeki performansıyla İtalya'daki Tolentino Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı. Diğer dikkat çeken yapımlarından biri de "The Boyz of Summer" oldu.

KAMERANIN DIŞINDA DA DİSİPLİNLİYDİ

Harjes, oyunculuğun dışında dövüş sanatlarıyla da ilgileniyordu. Spor salonuna düzenli olarak giden oyuncu, espriyle karışık "Bir attan tekme yemektense ringde yüzüme yumruk yemeyi tercih ederim," sözleriyle de tanınıyordu. Devin Harjes; anne ve babası Rosanne ve Randy Harjes ile kız kardeşi Trich Harjes'in yanı sıra çok sayıda seveni tarafından anılıyor.

Daredevil, New York, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • R C G:
    ah devin hepimizi üzdün. tanrılar günahlarını bağışlasın. 5 26 Yanıtla
    Zafer Oğuz:
    Bizim Allahımız Affeder Senin putların da seni cehenneme girmene sebep olur 4 0
    Gakko 23:
    ıııııı. Tanrılar derken senin veya onun kaç tanrısı var. kainatta. 1 Allah var 4 0
    İbrahim güçlü:
    ölümü kendi istemedi candostum her gelecek yakındır ölüm gibi Allah imanlı ölüm nasip etsin 1 0
  • Yavuz Selim Ayyıldız:
    Inna lillahi ve Inna ileyhi raciun 0 0 Yanıtla
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