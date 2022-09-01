Oyuncu Emine Ün'ün kızı Duru, güzellikte annesiyle yarışıyor - Son Dakika
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Oyuncu Emine Ün'ün kızı Duru, güzellikte annesiyle yarışıyor

01.09.2022 15:51

Oyuncu Emine Ün, Emre Kınay ile olan evliliğinden dünyaya getirdiği kızı Duru ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 17 yaşına girecek olan Duru'nun annesine olan benzerliği dikkat çekerken, güzellikte ise onu geride bıraktığı yorumları yapılıyor.

2003 yılında nikah masasına oturan Emine Ün ile Emre Kınay evliliklerini 2009'da sonlandırmıştı. İkilinin evliliğinden dünyaya gelen kızları Duru büyüdü.

"ÖYLE DE GÜZEL"

Ünlü oyuncu Ün, kızıyla aynı karede yer aldığı görüntüsünü sosyal medya hesabından "Öyle de güzel, böyle de güzeldir benim kızım" notuyla yayınladı.

Emine Ün'ün kızı Duru annesinin kopyası oldu

"ALLAHIM HANGİSİ SENSİN DİYE BAKTIM"

17 yaşına basacak olan Duru'nun annesi Emine Ün'e olan benzerliğini herkes bilse de ikilinin birlikte yaptığı paylaşımlar en yakınlarını bile şaşırtıyor. Ünlü sunucu Ebru Akel de Ün'ün paylaşımına, "Allahım hangisi sensin diye baktım" yorumunu yaptı.

Emine Ün'ün kızı Duru annesinin kopyası oldu
Emine Ün'ün kızı Duru annesinin kopyası oldu
Emine Ün'ün kızı Duru güzellikte annesini geçti
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Son Dakika Magazin Oyuncu Emine Ün'ün kızı Duru, güzellikte annesiyle yarışıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Emine Ün'ün kızı Duru, güzellikte annesiyle yarışıyor - Son Dakika
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