Ünlü Oyuncu Evlendi! Yalıda Düğün... - Son Dakika
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Ünlü Oyuncu Evlendi! Yalıda Düğün...

27.06.2022 13:21
Ünlü Oyuncu Evlendi! Yalıda Düğün...

Şevket Yerimdar ve Kardeş Payı gibi sevilen projelerden tanıdığımız oyuncu ve sunucu Semra Güzel, avukat nişanlısı Mülhan Tümer ile Beylerbeyi Gül Sultan Yalısı'nda evlendi. İşte detaylar...

Beyaz TV'de ekrana gelen 'Yaşama Dair' adlı programın sunuculuğunu üstlenen oyuncu ve sunucu Semra Güzel, geçtiğimiz haftalarda MT Hukuk kurucusu Avukat Mülhan Tümer ile İzmir'in Urla ilçesinde aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı.

Geçtiğimiz hafta nikah masasına oturan Semra Güzel ve Mülhan Tümer, hafta sonu Beylerbeyi Gül Sultan Yalısı'nda düğünlerini yaptı.

Görkemli düğüne çiftin aile üyeleri ve yakın dostları akın etti.

SEMRA GÜZEL KİMDİR?

1988 yılında İzmir'de doğdu. Eğitimini Celal Bayar Üniversitesi Tasarım Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra Almanya'ya giderek Hamburg'da Drama Eğitimi aldı.

Oyunculuk eğitiminin haricinde Longtimeliner Elite Linergist ve Alster Kozmetikschule'de Suzan Klein'dan güzellik uzmanlığı eğitimi aldı ve bir süre eğitmenlik yaptı.

Aynı süreçte Almanya'da radyo programcılığı ve televizyon programcılığı da yapmıştır. Türkiye'ye döndükten sonra Craft Tiyatro'da oyunculuk eğitimine devam etti.

Kariyerine ilk olarak Alemin Kıralı dizisinde rol alarak adım atan Semra Güzel, daha sonra Zengin Kız Fakir Oğlan, Hıyanet Sarmalı, Home Ofis ve Kervan 1915 isimli önemli sinema filmi ve dizilerde rol aldı.

Genç oyuncu, Şevkat Yerimdar dizisi kadrosunda 'Sanem' karakterini canlandırdı.

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Kaynak: Snob Magazin

Semra Güzel, Beyaz Tv, İzmir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Oyuncu Evlendi! Yalıda Düğün... - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

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