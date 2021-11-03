Ünlü oyuncu evleniyor mu? İşte yanıtı...

Erken saatlerde baş başa alışverişe çıkan ikili, kısa süre mağazaları dolaştıktan sonra soluğu Eataly'de aldı. Buradan da mutfak alışverişlerini tamamlayan Bilgin ve sevgilisi sonrasında da baş başa yorgunluk kahvesi içmeyi ihmal etmediler.

EVLENİYORLAR MI?

Bilgin, evlilikle ilgili soruları duymamazlıktan geldi. Ünlü oyuncunun "Evleneceğiniz söyleniyor. Gerçeklik payı var mı?" sorusuna tebessüm etmesi dikkat çekti.

Oyuncu Belçim Bilgin, 12 yıllık eşi Yılmaz Erdoğan'dan 2018 yılında boşanmıştı. Bilgin, "Adliyeye el ele girdik, kol kola çıktık" demişti.