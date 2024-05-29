Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Umudun Kıyısında, Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi, Yüksek Sosyete ile Kasaba Doktoru gibi dizilerde rol alan ve 2 yıl önce kansere yakalanan Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber geldi. Pera adını verdiği bir kız çocuğu olan Çomoğlu, bugün yaşamını yitirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşinin acı haberini veren Gökhan Günal 'Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımın annesini maalesef kaybettik. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak, Kanlıca Mezarlığı'na defnedilecektir.' dedi.

29.05.2024 19:17
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Umudun Kıyısında, Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi, Yüksek Sosyete ile Kasaba Doktoru gibi dizilerde rol alan ve 2 yıl önce kansere yakalanan Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber geldi.

YARIN DEFNEDİLECEK

Pera adını verdiği bir kız çocuğu olan Çomoğlu, bugün yaşamını yitirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşinin acı haberini veren Gökhan Günal "Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımın annesini maalesef kaybettik.

Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak, Kanlıca Mezarlığı'na defnedilecektir" dedi.

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

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