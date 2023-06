Ünlü oyuncu Hakan Boyav, Yılın Dizi Oyuncusu Ödülü'nü Haberler.com ve Sondakika.com kurucusu Ekrem Teymur'un elinden aldı

Medya Ankara Haber Portalı tarafından organize edilen "Başkente Değer Ödülleri" töreninin ikincisi İvedik, Teknopark Ankara'da gerçekleştirildi.

"BAŞKENTE DEĞER ÖDÜLLERİ" SAHİPLERİNİ BULDU

2022 yılında Ankara'da hizmetleri ve başarıları ile öne çıkan milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar, idareciler, STK temsilcileri, sanatçılar, sporcular ve iş dünyasından isimlere Medya Ankara'nın düzenlediği "Başkente Değer Ödülleri" töreninde ödülleri takdim edildi. Katılımın oldukça yoğun olduğu, TRT 1 Ana Haber Sunucusu Işıl Açıkkar'ın sunduğu programda çok sayıda isim ödül aldı.

ÖDÜLÜNÜ EKREM TEYMUR'UN ELİNDEN ALDI

İlgiyle takip edilen ve Ankaragücü taraftarı olmasıyla bilinen sinema oyuncusu Hakan Boyav da törende yılın dizi oyuncusu ödülü Haberler.com ve Sondakika.com kurucusu Ekrem Teymur'un elinden aldı.

HAKAN BOYAV SAHNEDE AŞKINI İLAN ETTİ

Ödül takdimi sonrası konuşan Oyuncu Hakan Boyav, "Biz 10 yapıyoruz 1 sayılıyor, başka şehirler 1 yapıyor 10 sayılıyor. Burada Ankara'nın medya eksikliği olduğu ortaya çıkıyor. Bu sebeple daha da anlamlı olan bu ödül töreninde olmaktan mutluluk duydum. Medya Ankara'yı daha da güçlendirmeliyiz. Bir diğer husus da dünyada başkentinde şampiyon çıkmayan bir ülke yok. Ankaragücü'nü de şampiyon yapmalıyız." dedi.

"ÖDÜLÜ ALMAK GURUR VERDİ"

Sevilen sanatçı Hakan Boyav konuşmasında şu ifadelere yer verdi.

"Öncelikle Ankara'ya değer katan, sizlerin arasında bu ödülü almak bana gurur verdi. Sağ olun, var olun. Ankara'mıza baktığımız zaman gerçekten bazen şaşırıyorum Yani pek çok şeyin başkentiyiz biz. Gerçekten öyle, sağlığın başkentiyiz, kültürün başkentiyiz, Her akşam on, on bir tane devlet tiyatrosu perde açıyor hepsi dolu. Operalarımız, balelerimiz dolu Sağlık sektörümüz öyle.

Siyasetin başkentiyiz hiç tartışmasız. Belediyecilikte başkentiz. Her yerde başkentiz ama niyeyse biz Ankaralılar Ankaralılıktan mıdır artık? Nedir yani? Biz on yapıyoruz, bir satamıyoruz, başka şehirler bir yapıyor, on satıyor yani. Galiba bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi biraz medyamız eksik. Dolayısıyla bugünkü medya töreninde aldığımız bu ödüller ayrı bir değer katıyor. Medya ayağımızı da geliştirmeliyiz. Bence bu birinci eksiğimizdi. Gittikçe ilerleyeceğini düşünüyorum bir Ankaralı olarak İkinci küçük bir eksiğimiz var. Biz Ankara güçlüyüz, Ankaragücü tribünlerinden geldik. Bizim içimizdeki başkent aşkı biraz başkadır. Bugüne kadar başkanımız Mehmet Yiğiner başkanımız, Faruk Koca başkanımız ve Ankaragücü'ne emeği geçmiş bütün başkanlarımız hepsi çok emek verdiler. Her biri bir tuğla ekledi taşın üstüne, ama bir türlü Dünyada başkenti şampiyon yapamayan tek takım Ankaragücü oldu yani. Bir türlü şu Ankara'dan bir şampiyon çıkaramadık Dilerim yani. Dilerim önümüzdeki yıllarda Ankaragücü kulübüne desteklerimiz her anlamda daha da artar, herkes kendi alanında daha büyük destekler verir, e biz de bir şampiyon çıkaralım artık, zamanı geldi diye düşünüyorum.

Sizleri sıkmadan son bir şey daha söylemek istiyorum. Evde hazırladım. Biz tribüncüler biraz pankart yapmaya meraklıyızdır. Şimdi başkentin her alanında değer katan sizler Yani biz başkentliyiz. Sağlıkta da başkentliyiz, sanatta da başkentliyiz, sporda da başkentliyiz, siyasette de başkentliyiz. Hiç kâğıda başkent yazdınız mı? Hiç aklınıza geldi mi başkent yazmak Bize bu gücü veren ne diye? Ben kendi kendime küçük bir pankart yaptım. Kâğıda başkent yazdığınız zaman ortasında aşk var aşk bak Bütün başkentliler yüreklerinin ortasındaki bu aşkı kaybetmesinler, şehrimize daha çok şeyler katmak için el birliğiyle çalışalım. Ödül için de teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum."