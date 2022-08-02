Oyuncu Pelin Batu'dan Kayserilileri üzecek paylaşım - Son Dakika
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Oyuncu Pelin Batu'dan Kayserilileri üzecek paylaşım

02.08.2022 01:15
Oyuncu Pelin Batu'dan Kayserilileri üzecek paylaşım

Ünlü oyuncu Pelin Batu, Kayserilileri üzecek bir paylaşımda bulunarak Sinop mantısının Kayseri mantısından daha güzel olduğu yorumunu yaptı, paylaşımına büyük beğeni yağdı.

Ünlü oyuncu Pelin Batu, Kayserilileri üzecek bir paylaşımda bulunarak Sinop mantısının Kayseri mantısından daha güzel olduğu yorumunu yaptı, paylaşımına büyük beğeni yağdı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde Kültür, Keten ve Ahşap Festivali'ne katılan ünlü oyuncu Pelin Batu, mantı denilince akla ilk gelen Kayseri'yi ve Kayserilileri üzecek paylaşımda bulundu. Tadına baktığı Sinop mantısını çok beğendiğini belirten güzel oyuncu, sosyal medya hesabından, "Kayserililer üzgünüm ama Sinopluların mantısı sizinkilerden daha güzelmiş" paylaşımında bulundu. Yaptığı paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni aldı. - SİNOP

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Pelin Batu, Kayseri, Sinop, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Pelin Batu'dan Kayserilileri üzecek paylaşım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oyuncu Pelin Batu'dan Kayserilileri üzecek paylaşım - Son Dakika
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