Ünlü Oyuncu Pelin Öztekin, plajda üstsüz poz verdi

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, 6 ayda 53 kilo verdi. Yoğun iş temposuna ara vererek Yunanistan'a tatile giden Öztekin, plajda üstsüz olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

TAKİPÇİLERİ ELEŞTİRDİ

Son olarak Çatı Katı Aşk dizisinde rol alan Pelin Öztekin, Yunanistan tatilinden kareleri paylaşmayı ihmal etmiyor. Verdiği kilolarla adından söz ettiren oyuncu, plajda üstsüz şekilde verdiği bir pozu da Instagram hesabından yayınlayarak "Durmak gerek bazen.. Sadece durmak, düşünmek, hissetmek, yenilenmek, 'önce ben' demek…. Sakin, sessiz, özgür. Teşekkürler Skala Eresos" ifadelerini kullandı. Öztekin'in pozunu iddialı bulan takipçileri ise "Bu kadarına gerek var mıydı?" diyerek tepki gösterdi.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki rolüyle ünlenen Pelin Öztekin, Bir Demet Tiyatro, Hayat Bilgisi, Sınıf, Zeyrek ile Çeyrek, Hayat Şarkısı, Yuvamdaki Düşman, Koca Koca Yalanlar, Aşk Ağlatır ve Çatı Katı Aşk gibi projelerde rol aldı.