Ünlü Oyuncu Pelin Öztekin, plajda üstsüz poz verdi - Son Dakika
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Ünlü Oyuncu Pelin Öztekin, plajda üstsüz poz verdi

10.08.2023 13:51

6 ayda 53 kilo veren oyuncu Pelin Öztekin, Yunanistan tatilinden üstsüz bir pozunu paylaştı. Fiziğiyle dikkat çeken oyuncunun iddialı pozu takipçileri tarafından eleştirildi.

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, 6 ayda 53 kilo verdi. Yoğun iş temposuna ara vererek Yunanistan'a tatile giden Öztekin, plajda üstsüz olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

TAKİPÇİLERİ ELEŞTİRDİ

Son olarak Çatı Katı Aşk dizisinde rol alan Pelin Öztekin, Yunanistan tatilinden kareleri paylaşmayı ihmal etmiyor. Verdiği kilolarla adından söz ettiren oyuncu, plajda üstsüz şekilde verdiği bir pozu da Instagram hesabından yayınlayarak "Durmak gerek bazen.. Sadece durmak, düşünmek, hissetmek, yenilenmek, 'önce ben' demek…. Sakin, sessiz, özgür. Teşekkürler Skala Eresos" ifadelerini kullandı. Öztekin'in pozunu iddialı bulan takipçileri ise "Bu kadarına gerek var mıydı?" diyerek tepki gösterdi.

Ünlü Oyuncu Pelin Öztekin, 6 Ayda 53 Kilo Verdi ve Tatil Fotoğrafını Paylaştı

Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki rolüyle ünlenen Pelin Öztekin, Bir Demet Tiyatro, Hayat Bilgisi, Sınıf, Zeyrek ile Çeyrek, Hayat Şarkısı, Yuvamdaki Düşman, Koca Koca Yalanlar, Aşk Ağlatır ve Çatı Katı Aşk gibi projelerde rol aldı.

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, üstsüz pozunu paylaştı
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, üstsüz pozunu paylaştı
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, üstsüz pozunu paylaştı
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Pelin Öztekin, Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Oyuncu Pelin Öztekin, plajda üstsüz poz verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü Oyuncu Pelin Öztekin, plajda üstsüz poz verdi - Son Dakika
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